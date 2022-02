Az átadó ünnepségen Horváth Mihály kiemelte, hogy nem egyéni, hanem céges felajánlásról van szó. A félautomata defibrillátor készülék mellett egy oktatást is tartalmazott az adomány. A tanári karnak, illetve a diákok képviselőinek közel kétórás képzést is biztosított a felajánló, aki nem első alkalommal segítette a jáki iskolát.

– A kötődésem személyes, itt tanultam én is, a családom is, sőt a feleségem 35 évig ebben az intézményben volt iskolatitkár. Ez az egyik ok tehát, amiért ide került az adomány – mondta Horváth Mihály, aki cégvezető társával, Horváth Rolanddal együtt döntött a felajánlásról. De az okok között volt egy sajnálatos eset is, amiről a televízióból értesültek, miszerint egy 17 éves középiskolásnak Budapesten azért kellett meghalni, mert nem volt iskolájában ilyen életmentő készülék. Az iskola képviseletében az igazgató, Gálos Zsolt vette át a nagy értékű adományt. – Az intézmény nevében köszönöm a korábbi felajánlásokat és ezt a mostanit is.

Nagyon örülünk, hogy van olyan cég a faluban, amelyik támogatja intézményünket. Bízom abban, hogy a defibrillátort nem kell majd használnunk, de azt gondolom, nagyon jó, hogy hozzánk került, hiszen szükség esetén a falu lakossága számára is elérhető lesz a készülék – fogalmazott. Az ünnepség után Szabó Zoltán sárvári mentőtiszt vezényelte le a defibrillátor használatával kapcsolatos gyakorlati oktatást. A szakember kiemelte, hogy példaértékű, ugyanakkor nagyon fontos is ez a felajánlás, hiszen az utóbbi időben több szomorú eset is történt, amely bebizonyította, hogy nem csak a felnőtteknél, hanem a gyerekeknél is szükség lehet ilyen jellegű életmentő berendezésre.