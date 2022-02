Folyamatban van az ezzel kapcsolatos beruházás Alsóújlak, Boba-Nemeskocs, Ispánk-Szalafő, Magyarszombatfa településeken, és az őriszentpéteri telephelyet is fejlesztik – mondta el egy, a körmendi kistérséghez tartozó települések vezetőinek összehívott fórumon Krenner Róbert, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója. A továbblépés érdekében készült egy megyei átfogó szennyvízelvezetési koncepcióterv, aminek a végleges elfogadása előtt minden térségben egyeztetnek az illetékes polgármesterekkel.

– A szennyvízelvezetés fontossága mindenkinek más szempontok miatt lényeges – a lakosságnak a komfortérzet miatt, az önkormányzatnak a gazdasági érdekek miatt, hiszen egy csatornázott település sokkal vonzóbb lehet beruházók, vállalkozók, akár új betelepülők részére is, turisztikai szempontból sem elhanyagolható, de a tájvédelmi oltalom, a környezet- és vízbázisvédelem is kiemelt jelentőségű – ezt már Németh Gábor, a Vasivíz Zrt. beruházási és fejlesztési igazgatója hangsúlyozta. A résztvevők komplex képet kaptak tőle: részletesen megismerhették a cég szolgáltatási területét, és tájékoztatást kaptak a pályázati lehetőségekről is.

Kiderült, hogy a körmendi kistérségben az egyes települések mely agglomerációhoz tudnak majd biztonságosan és gazdaságosan csatlakozni. Halastó speciális helyzete is szóba került, ahol egyedi megoldásra lehet szükség. Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is, aki az esetleges pályázati lehetőségeket sorolta.

Rámutatott: kormányzati szinten több, egymással összefüggő munka folyik, véleménye szerint a következő parlamenti ciklusnak legfőbb eleme lehet ez az ügy. Felhívták a figyelmet egy április 21-éig nyitott, egyedi megoldásokat támogató pályázati lehetőségre, és elhangzott, hogy lesz egy másik, KEHOP pluszos pályázat is, aminek a részletei még nem ismertek.