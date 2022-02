Előtte a polgármester felidézte, mi vezetett tavaly a több mint 800 millió forintos ingatlancsomag értékesítéséhez: szólt a "kormányzati elvonásokról" és arról, hogy nem kaptak kormányzati kompenzációt. Beszélt arról is, hogy a csomagban szerepeltek olyan ingatlanok is, amiket előtte évekig nem tudott eladni a város.

Illés Károly úgy reagált: A 2022.évi költségvetés-tervezet is megcáfolja, hogy szükség lett volna ennek az ingatlancsomagnak a sürgős értékesítésére. A fideszes frakcióvezető megismételte: 1 milliárd 205 millió forint érkezett fejlesztésekre Hende Csaba közbenjárásával az önkormányzathoz. Az így kapott kompenzációból a többi között a zanati kerékpárút is elkészülhet. Kiemelte: elhibázott döntést hozott a városvezetés, amikor kapkodva értékesítette az ingatlancsomagot.

Majd úgy folytatta: - Üdvözlik azt, hogy a városvezetés is belátta, az egyetlen észszerű és jogszerű megoldást kell elfogadni, amit Hende Csaba javasolt. Támogatják a javaslatot, de nem ezzel a határidővel - ezt is mondta. Március 31. nagyon szűkre szabott határidő - érvelt.

Illés Károly szóvá tette még: a beruházó képviselőjének levelét csak felolvasta Nemény András, azt nem kapták meg. A polgármester kérésére később azt kiosztották a képviselőknek.

Később arról is beszélt: Nonszensz, hogy egy vállalkozó ultimátumot adjon a kormánynak. Az önkormányzat megkapta már a vételárat, azt vissza tudja fizetni.

Ismeretes, a régi városi strand területének adásvételére fordították azt az összeget, amit a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. tavaly nyáron a pályázati dokumentum beadásával párhuzamosan befizetett. Az adásvételi szerződés szerint ennek a területnek a megvásárlására használták fel az akkor befizetett összeget.

Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) Illés Károly kijelentésére úgy reagált, szerinte nem adott ultimátumot a kormánynak a vállalkozó.

Kopcsándi József, a körzet önkormányzati képviselője (ÉSZ) szerint "a vállalkozó nagylelkűségének köszönhetően" felajánlotta ezt a területet, és most ezzel nem tudnak a Fidesz-frakció tagjai mit kezdeni. Szerinte ebben a helyzetben Hende Csabának nem szabad felelőtlen ígéretet tennie.

- A vállalkozó elesik a haszontól azzal, hogy felajánlja a területet, miközben az országgyűlési képviselőnek nincsen ilyen felelőssége - erről is beszélt az önkormányzati képviselő.

Kelemen Krisztián szomorúnak tartja, hogy a vállalkozó az általa betervezett nyereségről kénytelen lemondani, és ezt a helyzetet az országgyűlési képviselő teremtette. A baloldali képviselő szerint lokálpatrióta nemes gesztusként kellene kezelni a vállalkozó felajánlását, majd azt is hozzátette: a közérdek mindig felülírja a magánérdeket.

Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP) felszólalását azzal kezdte, az első napirendi pontot át lehetne nevezni: két közgyűlés között Hende Csabával. Így utalt rá, hogy a vita során sűrűn hangzott el Szombathely kormánypárti országgyűlési képviselőjének neve.

Majd emlékeztetett, Nemény András az önkormányzati választási kampányban megígérte, hogy közvetlenül az EU-tól fognak forrást szerezni a város fejlesztéséhez. A régi városi strand ügyében kiosztott határozati javaslat mintájára javasolta, írjon a közgyűlés Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke részére annak érdekében, hogy rövid határidővel kapjon uniós forrást a város. Kijelentését hangos derültség követte.

A régi városi strand kapcsán pedig elmondta: tavaly októberben a közgyűlésen felszólalt, ahol elmondta az aggályait, és felhívta a döntés negatív következményeire a figyelmet. Szólt, hogy akkor Horváth Attila alpolgármester arról beszélt, 56 millió forint szabad felhasználású forrása van az önkormányzatnak. Miközben látszott már az iparűzésiadó-bevételből, hogy nem olyan rossz a helyzet. Szerinte jó erkölcsbe ütközik, ha az állam a vállalkozót ilyen előnyhöz juttatja - ezzel utalt rá, ha a magánterületen készülne el a parkoló, a területet a zrt.-től bérelnék a polgármester korábbi javaslata szerint.

Dr. Károlyi Ákos jegyző kérdésre elmondta: A közpénzből a nemzeti vagyont kell gyarapítani. Hogyan tud ez megvalósulni? A felépítmény - vagyis a parkoló -, valamilyen állami szerv vagy az önkormányzat tulajdonába kerüljön, akár külön helyrajzi számon is. Számviteli szempontból a kórház vagyona gyarapodhatna. Lehet a támogatott az önkormányzat is, és akár pénzeszköz-átadással is eljuthat ez a kormányforrás a Markusovszky-kórházba. Több önkormányzati projektet is említett erre példaként. A Styl megmentését említette még, amikor 2,5 milliárd forintot fordítottak a munkaerő megtartásáért közpénzből.

A régi városi strand kapcsán végül 13 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadták a kiosztott határozati javaslatot.

Az önkormányzat pedig szolidaritását fejezi ki az ukrajnai Ungvár testvérvárosa felé, egyben felajánlotta humanitárius segítségét - erről is döntöttek a képviselők, egyhangúlag.

A két közgyűlés között történtekről a beszámolót 7 tartózkodás és 20 támogató szavazat mellett hagyták jóvá. A képviselők az ebédszünet után, 15 órakor folytatják a napirendi pontok tárgyalását.