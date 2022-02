A Savaria Könyvtár és Levéltár facebook bejegyzése:

Pungor Jánosné, könyvtáros (1945-2022)

Könyvtárunk jogelődjének meghatározó munkatársa 1966-ban végzett Szombathelyen a híres népművelő-könyvtár szakon. Itt ismerte meg férjét, akivel aktív tagjai voltak az intézmény táncegyüttesének, majd az Ungarescának. A diploma megszerzése után Jánosházára kerültek, ahol Pungor Jánosné művészeti előadóként, később körzeti könyvtárosként nevelte, formálta a rábízott közösséget.

Szombathelyre költözésük évében, 1975. március idusán kezdett dolgozni volt alma máterében, a Szombathelyi Tanárképző Főiskola Könyvtárában. Végigjárva a ranglétrát előbb könyvtárosként, később csoportvezetőként, majd könyvtárigazgató-helyettesként vett részt az intézmény bővülésével párhuzamosan fejlődő könyvtár és szolgáltatásai portfóliójának fejlesztésében. Motorja volt a könyvtári csapatmunka és közösség megteremtésének, fejlesztésének.

Több fiatal kollégát megelőzve elsők között sajátította el a számítógépes adatbázis építését, az elektronikus információszolgáltatás ismereteit, és napi munkájában magas színvonalon alkalmazta őket. Nem csak munkatársai megbecsülését érdemelte ki, hanem a hallgatók is bizalommal fordultak hozzá könyvtárszakmai kérdéseikkel és gyakran egyéni problémáikkal is. Az oktatók körében különösen nagy elismertséget vívott ki igényes tájékoztatási tevékenységével, kiemelkedő irodalmi és társadalomtudományi tájékozottságával, illetve az intézmény publikációs adatbázisának építésével. A főiskoláról szóló híradások kutatásával, regisztrálásával megalapozta az intézmény helytörténeti gyűjteményét. Könyvtárközi kölcsönzési tevékenysége során rendkívül széleskörű, személyes kapcsolati hálót épített ki főként a felsőoktatási, de más típusú könyvtárak munkatársaival is. Tevékenységével, közvetlen kommunikációjával hozzájárult az intézmény hírnevének öregbítéséhez.

Szakmai munkájának elismeréseként 1985-ben „Szocialista kultúráért” elismerő oklevelet vehetett át. 2000-ben „Főigazgatói dicséret”-ben részesült, majd 2003-ban megkapta a legmagasabb intézményi kitüntetést, az „Alma Mater Díj”-at. Aktívan részt vett a szakszervezeti bizottság munkájában, melyért 1987-ben elismerő oklevéllel jutalmazták.

A 2004-ben történt nyugdíjba vonulását követően bekapcsolódott a dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület hagyományt teremtő/őrző tevékenységébe, s az utóbbi években mint vezetőségi tag vett részt annak szervező, közösséget összetartó munkájában.

Rendkívül büszke volt fiaira és unokáira, felnevelésüket nagy szeretettel, odaadással támogatta.

Életének 76. évében, 2022. február 10-én, Vácon érte a halál.