Elindult idén is a Tündérszépek országos szépségversenyünk https://tunderszepek.vaol.hu/tunderszepek-2022-versenyzok/, melyben ezúttal újítottunk, egyből régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Vasban, Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

A négy továbbjutó egyike a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban is részt vehetnek.

Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kap a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét -, annak március 22-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A győztes versenyzőre egzotikus álomutazás vár, de további értékes nyeremények is gazdára várnak.