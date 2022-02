– Nagy ünnep ez a mai, hiszen Magyarország kormányának jóvoltából, a Magyar falu program pályázatának keretein belül teljes egészében megújulhatott az egyházi közösségi épület a településen – hangsúlyozta Czvitkovits Tamás, harasztifalui egyházközségi képviselő az átadón. A beruházás két pályázati ütemben valósult meg 2019 és 2022 között. A fejlesztésekben a többi között megvalósult a teljes épület víz elleni szigetelése, a födém hőszigetelése, kialakítottak szociális helyiségeket és konyharészt. A projekt mindezeken túl lehetőséget teremtett különböző használati tárgyak, eszközök beszerzésére: televíziót, projektort, sörpadgarnitúrát, hangosítási rendszert, konyhai kis- és nagygépeket vásárolhattak. Az épület ezáltal alkalmassá vált közösségi programok, rendezvények lebonyolítására, valamint hogy a Völgyes Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény egy megszépült, a kiállításhoz méltó helyre kerüljön majd vissza, aminek egyébként az állagmegóvására is lehetőség adódott most. V. Németh Zsolt, miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője korábbi fejlesztésekre is visszautalt a jeles alkalmon.

– Ezt a falut, ha megnézzük, akkor elmondható, hogy az elmúlt évek pályázati lehetőségeinek köszönhetően átalakult: megújult a települést átszelő út, aminek professzionális kidolgozása rávetítette a falura, a házakra is az igényességet. Többet ér a falu, ahogy végigmegyünk rajta, jó érzéssel tekintünk jobbra-balra, és észrevehetjük azt is, hogy egyre-másra cserélnek le tetőket, és újul meg, élni akar a falu, van benne vitalitás – fogalmazott V. Németh Zsolt. A képviselő rámutatott arra is, hogy a községben a legnagyobb beruházások az egyházhoz kapcsolódtak, de mint mondta, azért is segített szívesen most ebben a megújításában, mert tudta, hogy jó helyre kerül a támogatás, és nemcsak megújul az épület, hanem igazi közösségi tér jön létre. – A helytörténeti gyűjteményben nemcsak porosodnak majd a régi emlékek, hanem össze tudnak jönni a településért tenni akarók – hangsúlyozta, majd arról beszélt, hogy egy ilyen kis faluban is jogos az igény, hogy a művelődési házon kívül is legyen más közösségi tér is, és az, hogy ez az egyházhoz kötődik annak meg különösen aktualitása van.

– Sorsdöntő történelmi időket élünk – fogalmazott, hiszen jött egy járvány, a szomszédunkban háború dúl, és ehhez hasonló viharok érkeznek nyugatról is, mert oly módon türemkednek be, változtatják meg az életünket újfajta elvárások, amiket néhány éve gondolni sem mertünk még. Utalt a neomarxista ideológiák megjelenésére, ezért, mint mondta, ha egy közösség felemeli a fejét, pláne, ha a katolikus egyházközséghez kapcsolódóan szervez közösséget, annak különösen örülni kell. Végezetül az újjáépített épületre és minden oda betérőre Rátkai Imre plébános kért áldást, majd az ünnepélyes szalagátvágás után birtokba vehették az épületet a helyiek.