Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a nap első felében egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel, a késő délutáni, esti óráktól egyre kevesebb felhővel. A csapadékzóna a déli órákban kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte főként hazánk északkeleti felén több helyen várható záporos csapadék, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat.

Az esti órákban csökken a csapadékhajlam. A déli, délnyugati légmozgást erős, az északkeleti megyékben időnként viharos lökések kísérhetik, majd délután a nyugatira, északnyugatira forduló szél az északi megyékben többfelé viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 12 és 18 fok között alakul, északkeleten néhol hűvösebb, a Fertő és az Alpokalja térségében melegebb is lehet. Késő estére többnyire 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas megyére a várható 70 km/h széllökések miatt. Közepesen felhős lesz az égbolt. A legmagasabb hőmérséklet 9 és 18-, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. -írja a köpönyeg.hu