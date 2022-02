Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint reggelig, kora délelőttig többnyire erősen felhős lesz az ég, és több helyen valószínű többnyire gyenge intenzitású eső, zápor, északkeleten havas eső, havazás is. Már délelőtt elkezdődik nyugat felől a felhőzet csökkenése, általában többórás, a Tiszántúlon ennél kevesebb napsütés valószínű. Ekkor a keleti megyékben elszórtan, másutt egy-egy helyen lehet zápor, jégdarazápor, a Tiszántúlon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében zivatar sem kizárt. A Tiszántúlon élénk délnyugati, másutt erős, helyenként viharos északnyugati szél lesz a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között várható, de a tartósabban felhős Tiszántúlon 4 és 9 fok között valószínű. Késő estére 0, +5 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Vas megyére, mivel a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. A délelőtti órákban felszaladozik a felhőzet és kisüthet a nap. A legmagasabb hőmérséklet nappal 9 és 12, az esti órákban -3 és -3 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

Továbbra is erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a köpönyeg.hu