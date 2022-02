A beruházás során a Gyöngyös-patak partján, a Vágóhídi-árokban egy átemelő létesül. Továbbá sor kerül a Fekete-híd utcában lévő bevásárlóközpontig haladó, majd a Deák Ferenc utcát is érintő csapadékcsatorna-hálózat rekonstrukciójára, tisztítóaknák építésére.

A sárvári önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában megvalósuló beruházás helyszínén bejárást tartott Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondor István polgármester és dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Mi is ott voltunk. A február elején kezdődött munkálatok során elsőként a belvárosi csapadékvíz-elvezető rendszer Fekete-híd utcai nyomvonalának felmarásával kezdődtek, majd az új csövek lehelyezése után a felmart aszfalttal helyre is állították az útburkolatot.

– Az itt lakók már évtizedek óta igényelték ennek a beruházásnak a megvalósítását. Összefogva dolgozunk polgármester úrral és a kormányzattal, hogy a Sárváron élők ügyeit képviselni tudjuk és lépésről lépésre meg tudjuk oldani. Erre bizonyíték ez a csapadékcsatorna-projekt, amely megkapta a szükséges támogatást, most pedig már kivitelezés alatt is van – mondta Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. – Az északi városrészen már korábban elkezdtük a csapadékcsatorna kiépítését.

A Szegedi Kőrös Gáspár utcától északi irányban, a Balassi, a Kisfaludy és a Vörösmarty utcák északi szakaszain, valamint később az Uzsoki utcában épülhetett ki részben nyílt, részben zárt csapadékcsatorna. Ezzel a beruházással pedig megoldódhat a Gárdonyi utcára zúduló csapadékvíz elvezetése is – mondta el a bejárás alkalmával Kondora István polgármester. A város polgárainak figyelmét mindemellett arra is felhívják, hogy a beruházás kivitelezésének ideje alatt forgalomkorlátozásra, félpályás terelésre kell számítani, valamint egyes időszakokban az Aldi áruház parkolója is korlátozottan közelíthető meg.

A közlekedőktől türelmet kérnek. Az átlagosnál nagyobb körültekintésre is szükség lesz: várhatóan február 21- étől hosszabb időre kikapcsolják a Deák Ferenc utca és a Fekete-híd utca kereszteződésében található lámpás forgalomirányítást is