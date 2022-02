Az Iránytű ismeretlen vizekre című előadáson arról is mesélt a külföldön is méltán ismert és elismert hajótervező és -építő, sportoló, hogy mire tanította az óceán egyedüllétről, hitről, kitartásról.

Hosszan beszélt arról a belső útról is, amelynek végén most mégiscsak úgy jellemzi magát: „Hiába születtem hajós tehetségnek, szárazföldi ember vagyok. Méghozzá olyan, aki szeret és tud is önmagával lenni.”