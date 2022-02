Az izgalom amúgy is a tető fokára hág, ha az ember megkéri szíve választottjának kezét, főleg ha a nagyközönség előtt teszi ezt.

Így tett Ferenc is, aki a minap térdelt le kedvese, Alexandra elé, hogy megkérdezze elkíséri-e őt egész életében. Tette mindezt az Alba Plázában, egy Flashmob keretében, ahol stílusosan Bruno Mars Marry You című dalánál hangzott el a nagy kérdés. Hatalmas volt az öröm, az arra járó vásárlók pedig tapssal ünnepelték a párt. Egy biztos, Alexandra és Ferenc számára is felejthetetlen lesz majd ez a nap - írja a feol.hu.

Sok boldogságot kívánunk innen is!