Ha Nemény András polgármester az ingatlancsomag értékesítése előtt egyeztetett volna a kórház és a mentőszervezet vezetőivel és társadalmi vitára bocsátotta volna a beruházással kapcsolatban felmerült problémákat, akkor február hónapban nem kellett volna szaladnia az események után - erről is írt bejegyzésében Horváth Gábor. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy az októberi közgyűlés elé kerülő jegyzői tájékoztatóból lehetett látni, hogy a vártnál - 6,5 milliárd forint - jóval több iparűzésiadó-bevételre számíthat az önkormányzat. Október 14-ig 7,9 milliárd forint érkezett be a város kasszájába.

"Lehetett látni, hogy nincs akkora baj a költségvetésben, ahogy beállították" - fogalmazott a politikus, aki az eladást úgy értékelte: "Egész egyszerűen a baráti vállalkozónak elcukrozták a stratégiailag fontos területet."

A fideszes önkormányzati képviselő azt a kérdést is feszegeti, vajon mennyiért fogja a terület új tulajdonosa, a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. bérbe adni ezt a zöldterületet a kórháznak. A bérleti díj megállapítására igazságügyi szakértőt kell az önkormányzatnak felkérnie - erről is írt Horváth Gábor.