Ha a felgyorsult 21. századi életünkben kicsit lassítunk, néhány fokozatot "váltunk" visszafelé, akkor ilyen és ehhez hasonló természeti szépségeket is megcsodálhatunk, mint ahogy olvasónk is tette. Igen, a napkoszorú jelensége is ide kapcsolódik, hiszen pénteken Szombathely felett rétegfelhőzet borította az eget, a bennük levő vízcseppek elhajló napfénnyel párosulva ezt a páratlan, gyönyörű formát "rajzolták" a vasi megyeszékhely fölé.