A hét elején Magyarországon is lezárult az átigazolási időszak, ezt követően már csak olyan játékost lehet szerződtetni, akinek nincs csapata. A Szombathelyi Haladásnál is volt játékosmozgás a téli szünetben – távozók és érkezők is akadtak. Ennek összegzésére kértük Séllei Árpád ügyvezető igazgatót.

– Kezdjük a távozókkal: Hegedűs Márk nem tudta megmutatni, milyen játékos, nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártunk tőle – mondta Séllei Árpád. – Tóth Dávid pedig nem tudott beilleszkedni abba a játékrendszerbe, amelyben a csapat futballozott. Romic Danijel sajnos nem tudta bizonyítani Szombathelyen, hogy miért volt alapembere a Budafoknak. Debreceni Zalánnak Devecserit, Bosnjakot vagy Németh Milánt kellett volna kiszorítania – egyiket sem sikerült. Viszont változatlanul nagy jövőt jósolunk neki, éppen ezért olyan helyre adtuk kölcsön, ahol rendszeresen játszhat. A télen Mocsi Attila volt az egyedüli kulcsjátékos, aki távozott. Érte kifizették a szerződésében szereplő kivásárlási összeget, és mivel ő is menni akart, nem volt más választásunk, el kellett engednünk. Doncsecz Levente nem volt a Haladás játékosa, velünk edzett, elvittük edzőtáborba is, majd profi szerződést kínáltam számára, ám nem fogadta el, nem akart a Haladás játékosa lenni.

– Ami pedig az érkezőket illeti, Csató Martin belső védő, Németh Szabolcs ismeri, bízik benne, hogy megoldja ezt a posztot – folytatta a Haladás ügyvezető igazgatója.

– Lencse Lászlóval kapcsolatban azt tudom mondani: hosszú idő után végre sikerült egy igazi góllövő csatárt Szombathelyre hozni. Meggyőződésem, Kenesei Krisztián óta nem volt ilyen kaliberű támadója a Haladásnak. Bárhol is játszott, szórta a gólokat. Ne felejtsük el azt sem, hogy két korosztályos válogatott játékost szerződtettünk télen, Tarján Patrikot és Mario Lucas Simutot. Mindketten óriási tehetségek. Artner Dávid Paksról érkezett, szeretett volna nálunk játszani, 17 éves kora ellenére a felnőttek között, a Paks II.- ben futballozott. Nagy jövő állhat előtte is. S nem utolsósorban ejtsünk szót a román Liviu Antalról. Eleinte abban bíztunk, hogy a bajnokság tavaszi rajtjáig, azaz három héten belül sikerül megoldanunk a honosítását – ennek érdekében minden követ megmozgattunk. Nem sikerült, ezért a tavaszi idényre kölcsönadtuk. De a lényeg: a Haladás futballistája, szorgalmasan tanul magyarul, nyárig leteszi az állampolgársági esküt, és viszszatér Szombathelyre.

– Még az átigazolás utolsó óráiban is tárgyaltam játékosokkal, menedzserekkel – megmondom őszintén, olykor elképesztő indokokkal hiúsultak meg az átigazolások – jelezte Séllei. – Sok jó futballistával álltam kapcsolatban és tárgyaltam. Például egy játékossal és a klubjával már mindent megbeszéltem, amikor kiderült, hogy a futballista barátnője nem akar Szombathelyre költözni. Összességében azt mondhatom, az őszihez képest erősödött a játékoskeretünk – ha a sérült és beteg játékosok felépülnek, akkor ez különösen igaz.

Az előző két mérkőzésünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de sok bajnoki van még hátra, hiszem, hogy a csapat jól fog szerepelni és harcban leszünk az álmainkért.