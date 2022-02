A sötét járművet nem vette észre egy arra közlekedő kisteherautó vezetője. A 24 éves román állampolgárságú sofőr emiatt az utánfutó hátuljának ütközött.

- Nem láttam a kivilágítatlan járművet és a lovas utánfutót. Az ütközés miatt a személyautó oldalára borult - idézte a kisteherautó vezetőjének szavait a meinbezirk.at.

Az ütközés következtében a 62 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét veszítette. A baleset többi érintettje könnyebb sérüléseket szenvedett.

A lovakat, amelyeknek ugyancsak nem lett bajuk egy tűzoltó istállójában helyezték el.

A baleset helyszínére a pándorfalui, valamint a nezsideri (neusiedl am See) tíz tűzoltója mellett a mentőszolgálat is nagy erőkkel vonult ki. A műszaki mentés miatt az autópályát fél órára teljesen le kellett zárni, a helyszínelés több mint három órán át tartott.