Pénteken késő este egy Suzuki személyautó haladt Szombathely felé a 84-es főúton, amikor Gencsapáti közelében az autót egy osztrák rendszámú Audi kezdte el hirtelen előzni. Az Audi vezetője figyelmetlen volt, mert akkor kezdte meg az előzést, amikor szemből is érkezett jármű, ezért a sofőr, hogy ne ütközzön frontálisan, jobbra rántotta a kormányt és a Suzuki oldalának ütközött. A Suzuki ettől letért az útról, a fás-bokros részre csapódott, ahol többször átfordult, majd végül egy mezőgazdasági területen állt meg. Az autó több méter magasban lévő ágakat is letört a borulás közben. Az Audi is lehajtott az útról és az árokban állt meg.

A balesetben a Suzuki három utasa megsérült, csodával határos módon a teljesen összetört autóból az első információk alapján könnyebb sérülésekkel szálltak ki, a mentők kivizsgálásra mindenkit kórházba szállítottak.

A műszaki mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek. A mentés és a helyszínelés idején egy sávon, váltakozó irányban haladt a forgalom.