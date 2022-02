Az önkormányzat tulajdonában van a régi építésű parasztház, amelynek felújítására sikerrel pályázott az egyesület. Kiállítást rendeznek be az épületben, és pályáznak a hátsó pajtarész rendbetételére is. Tavaszköszöntők, Márton-napi ünnepségek, hagyományőrző programok helyszíne lehet, tudtuk meg Smidéliuszné Kurányi Beáta alpolgármestertől.

– A kormány által elindított Magyar falu program eddig soha nem látott segítséget ad a falvaknak, hogy meg tudják valósítani fejlesztéseiket, másrészt a helyi civil szervezeteknek is lehetőséget ad értékmegőrző munkájuk támogatására. Így van ez Kemenesmihályfán is, ahol a helyiek nagyon büszkék az otthonukra, ezért vágtak bele a tájház kialakításába is. A Falusi Civil Alap elindulása óta az elmúlt két évben Észak-Vas megyébe 287 milliós forrás érkezett 81 nyertes pályázó közösségnek – fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő a fejlesztés kapcsán.