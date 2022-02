Csütörtökön már a végéhez közeledett a munka Kondorfa határában. Csaknem kéthektárnyi, rekettyefűzzel, égerfákkal, kökénybokrokkal benőtt láprét helyreállításán dolgozott a nemzeti park brigádja. A fás növényzetet kivágták, egy aprítógép segítségével ledarálták. A cél, hogy újra kaszálhatóvá tegyék a területet, de addig még tuskómarásra is szükség lesz. Dr. Szépligeti Mátyástól, az Őrségi Nemzeti Park természetvédelmi területfelügyelőjétől megtudtuk, az enyhe tél nem kedvez a munkának, mert ha felenged a talaj, a nedves területeken már nem kívánatos a gépek mozgása.

Előtte Ivánc határában a Kecskehát nevű területet tisztították meg. Ott már elvégezték a gépi tuskómarást is annak érdekében, hogy legeltetni és kaszálni is lehessen a területet. Azt remélik, hogy ennek az orchideákban gazdag területnek a most felszabadított része hamar regenerálódik. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 100 hektár elgyomosodott, becserjésedett, elhanyagolt gyep helyreállítását vállalta abban az országos Life-projektben, melyben kilenc nemzetipark-igazgatóság, a budapesti erdőgazdaság, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és több civil szervezet dolgozik együtt. A pannon gyepek és a hozzájuk kapcsolódó élővilág megőrzése, természetvédelmi helyzetének javítása a cél. Félidejéhez közeledik a 2019-ben indult projekt. Ez alatt az idő alatt már sok minden történt.

– Megterveztünk és elkészítettünk egy környezeti nevelési oktatócsomagot, ami az őrségi gyepekre és a kapcsolódó élőhelyekre fókuszál – tudtuk meg dr. Szépligeti Mátyástól, aki a projekt helyi koordinátori feladatait is ellátja. – A tervek szerint 2021 és 2025 között az oktatócsomaggal évente ötven foglalkozást fogunk tartani, iskolákban, óvodákban, táborokban, rendezvényeken. Vállaltuk, hogy 300 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot távolítunk el természeti területekről. Ebből kétszáz köbméter gépi munka 2021-ben meg is valósult. Mintegy száz köbmétert kézi erővel gyűjtünk konténerekbe gépekkel nem megközelíthető területekről. Eddig negyvenet gyűjtöttünk össze.

dr. Szépligeti Mátyás, az Őrségi Nemzeti Park természetvédelmi területfelügyelője, aki azt mondja, ott, ahol felenged a talaj, már nem kívánatos a gépek mozgása Forrás: Szendi Péter

Egy ötfős brigádot is tudtunk alkalmazni. Télen cserjét irtanak, tavasszal hulladékot gyűjtenek, nyáron kaszálnak, szénát hordanak. A projekt költségvetéséből a helyi viszonyoknak megfelelő, jelentős értékű célgépekkel tudtuk felszerelni a csapatot. Negyven hektáron vállaltuk az agresszív aranyvessző visszaszorítását, 28 hektárt cserjeirtásra terveztünk, és harminckettőt a magas sásosok visszaszorítására. 24 hektár bebokrosodott réten már elvégeztük a szükséges kezelést. A hulladékgyűjtés és az élőhely-rekonstrukciós munka 103 különálló területet érint, főleg az Őrségi Nemzeti Park területén, de Nemesmedves, Nádasd és Katafa határában is értékes gyepeket állítottunk helyre.

Fontos cél volt javítani a vendvidéki gyepek kezelésén is: – Nagy eredménye a projektnek az a gépszín, amit az apátistvánfalvi ökocentrum udvarán építettünk fel. A vendvidéki kaszálási munkák idején el lehet helyezni ott a gépeket, és nem kell visszajönni velük az őriszentpéteri központba. Így gyorsabban és biztosabban kivitelezhetők a munkák, kisebb a veszélye annak, hogy a gépsor nehézkes mozgatása miatt fontos területek kaszálása marad el. Mindemellett gyepvédelmi tanácsadó szolgálat is elindult. Segítették a gazdálkodókat az új agrár-környezetgazdálkodási programba való belépésben.

A jövőben főként a nem védett területek irányába szeretnék ezt a tevékenységet kiterjeszteni, és minél több gazdával személyes kapcsolatot kiépíteni annak érdekében, hogy a Natura 2000 gyepek kezeléséhez és a kompenzáció igényléséhez segítséget kapjanak. A falugazdászoknak természetvédelmi képzést szerveznek. A projekt egyik legígéretesebb eredménye az a Zalalövő határában fekvő Zala menti mocsárrét, amit szinte teljesen benőttek a bokrok és az aranyvessző, ráadásul rengeteg hulladékot hordtak ide a környékről. Sikerült megtisztítani, és kitartó munkával kaszálható állapotba hozni a területet. Várható a kornistárnics, a kígyógyökerű keserűfű és a kenyérbélcickafark megjelenése.