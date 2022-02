Mint ismeretes, idén januártól a minimálbér 200 ezer, a szakmunkás minimálbér pedig 260 ezer forintra emelkedett. – A minimálbér ma több, mint az átlagbér volt Gyurcsány Ferenc idején. Ez mindent elmond a két kormány gazdaságpolitikájáról és gazdasági eredményeiről – hangsúlyozta tegnap közzétett videóbejegyzésében dr. Hende Csaba.

A kormánypárti országgyűlési képviselő hozzátette:

– Ez a magyar emberek munkájának és a kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredménye. Dr. Hende Csaba szólt arról is, a garantált bérminimum, azaz a legalább szakmunkás végzettséggel rendelkezők keresete is soha nem látott magasságban van, továbbá az idei évtől a 25 év alattiak automatikusan mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Mint fogalmazott, nagy segítség ez a pályájuk elején, családalapítás küszöbén álló fiataloknak, hiszen az átlagkereset tekintetében is ez mintegy félmilliós megtakarítást jelent évente. Az országgyűlési képviselő bejegyzésében arról is írt: Mi, Szombathelyen és környékén pontosan tudjuk: ha munka van, minden van.