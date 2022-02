A Szülőföld Kiadó adja ki a népszerű könyvsorozatot, amelynek ez már a 21. kötete. A mű több szempontból is hiánypótló alkotás. Szerzője, Cebula Anna művészettörténész – páratlanul gazdag fotográfiasorozat kíséretében – mutatja be a festőművésznő élettörténetét és teljes művészi pályáját, teret nyújtva azon lehetőségnek, hogy közelebb kerülhessünk Szántó Piroskához, mint a sokszínű női szerepek – feleség, nőművész, írónő – bátor vállalójához. Mindezzel hozzájárul az e korszakban alkotó magyar képzőművésznők történetének, illetve a magyar képzőművészet társadalomtörténetének a megismeréséhez is.

A könyv a Szombathelyi Képtár intézményének izgalmas múltjába is bepillantást enged. Szántó Piroska munkáiban minduntalan felsejlenek a női szubjektum lüktető vonásai, az impulzív nőiség. Sokoldalú témaválasztásának legfőbb képviselői megtalálhatók e kötetben, amelyek reprezentálják a művésznő teljes életpályáját az indulástól az utolsó évekig. Az arc, amely pávaszemmel, sejtelmesen figyel. A test, amely a sírban is önfeledten ölel. A kukoricalevél, amely szárazon zörög.

A lélek, amely fél és magában hömpölyög. A kíváncsiskodó, antropomorf napraforgó. A mák, amely szikár vonalaiban kavarog. A napszítta, törött, útszéli korpuszok és a fájón hiányzó édesanya homályos képe, amely egy görög tükörbe úszott. A virágok diadalittas hatalma a széles mezőben, és a pillangóvá alakuló medencecsontok. Szántó Piroska mindezt sokrétű eszköztárával – kréta, szén, pasztell, akvarell, tus, olaj, zománc –, lendületes vonalaival és a szigorú szerkesztés egyensúlyával alkotta meg. A munkássága kiemelkedő részét megnyugvással helyezte el az általa nagyra becsült térben, a Szombathelyi Képtárban.