A Kezdőkör Egyesület a kisbuszát táncosai szállítására, a Pannon Térségfejlesztő az újonnan beszerzett terepjárót a rendezvények látogatására fogja használni – tudtuk meg Bodorkós Ferenctől, a település polgármesterétől. – Magyarország kormánya a kisebb településeken élőkben partnereket lát, akikkel együtt építhetjük hazánkat és szűkebb pátriánkat. Gencsapátiban is számos komoly eredményt sikerült elérni: intézmények, utak újulhattak meg, sportpark létesült, új orvosi eszközök kerültek a településre, jutott forrás a civil szervezeteknek is. Nagy öröm, hogy az említett szervezetek két olyan járművet is be tudtak szerezni, amelyek hozzájárulhatnak a gencsi közösségek hatékony működéséhez – fűzte hozzá Ágh Péter országgyűlési képviselő.

Forrás: Ohr Tibor