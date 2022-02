Lackóról és Domiról már több ízben írtunk, a két fiú egy ritka genetikai betegségben, DMD-ben szenved. A srácok a klub segítségét kérték, a szombathelyi egyesület pedig készséggel állt az ügy mellé, amelyhez nemrégiben megválasztott tiszteletbeli elnökük, dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő támogatását is megnyerték.

– Örömteli, hogy az SZKKA mindig kiáll a jó és nemes ügyek mellett, hiszen utánpótlás-nevelő klubként nemcsak a sportra, hanem egymás megsegítésére, támogatására is neveljük a gyerekeket – fogalmazott dr. Hende Csaba.

– Arra buzdítom a mindig összetartó szombathelyi kézilabda-közösséget és az SZKKA-családot, hogy most is mutassunk példát, és aki teheti, licitáljon a játékosok által aláírt mezre, hogy a befolyt összeggel támogathassuk Lackót és Domit. Az SZKKA a fiúk kérésének eleget téve Pődör Rebeka mezét bocsátotta licitre az élvonalbeli felnőttcsapat vasárnapi, Dunaújváros elleni mérkőzését követően. A jótékonysági árverés további részleteiről a klub hivatalos kommunikációs csatornáin keresztül számolnak be az egyesület munkatársai.