A Szombathelyi Dobó SE tíz dobóatlétája január 20-ától edzőtáborozik február közepéig a dél-afrikai Potchefstroomban, és készül a 2022- es versenyidényre. A három hétig tartó alapozás során a sportolók ismét megtapasztalhatják, milyen érzés magaslati levegőt szívni a tengerszint felett 1400 méterrel, miközben a hőmérő higanyszála a legmelegebb órákban 28-30 fokot mutat. 1999 óta nyílik lehetőségük a szombathelyieknek arra, hogy az afrikai kontinens déli szegletében készüljenek az előttük álló megmérettetésekre.

A tavalyi idény előtt egyetlen edzőbáborba sem jutottak el Németh Zsolt és Németh László taníványai, akik már kezdik utolérni magukat. Az atléták között ott van olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, Pars Krisztián is, aki egy meglehetősen viszontagságos időszakot követően ismét pozitívan tekinthet a jövőbe.

– Örömmel mondhatom, hogy rendbe jöttem – közölte Pars Krisztián. – A sok sérülésből, illetve a számos térdműtétből nem tudtam jól kijönni tavaly. Nagyon kevés időm maradt felkészülni az olimpiára, és sajnos az eredménykényszer miatt a nagy hajtás során begyakoroltam egy rossz mozdulatot. Hiába akartam, nem tudtam úgy dobni, ahogy régen, a rossz beidegződés miatt. Erre még rájött tavaly júniusban egy újabb sérülés a lovaglóizom környékén, amit kapussérülésnek is neveznek. Ez hasonló Szoboszlai Dominik korábbi sérüléséhez, amiből ő 210 nap alatt gyógyult fel, én pedig már majdnem 300-nál járok. Most már körülbelül 95 százalékos állapotban vagyok – elevenítette fel kálváriáját a kalapácsvető, aki részt vett egy háromhetes gyógytornatáborban, ami nemcsak a sérülésére volt jó hatással, hanem az izomzatára is, amely egy teljesen más rendszerre állt át a korábban berögzült rossz gyakorlat miatt.

Decemberben rehabilitációs edzések következtek Pars Krisztián számára Csercsics Richárd segítségével, akivel újabb három hétig azon dolgozott, hogy a mélyizmokat visszamozgassák abba az állapotba, amelyben újra rendeltetésszerűen használhatóvá válnak. Az olimpiai bajnok kalapácsvető január 10-én állt újra dobókörbe, de akkor még csak jobbára erőnléti edzések szerepeltek a menetrendben.

– Itt Dél-Afrikában fogtam először a kezembe 7 kg-os kalapácsot, előtte csak röviddel dobtam. A cél az volt, hogy felépítsem magamban a helyes mozgássorozatot. Most van idő, nem kell rohanni sehova. Okosan kell dolgozni, nem 150 százalékon pörögni, és meglátjuk majd, hogy mi az, ami terhelhető, és az meddig terhelhető. Itt Potchefstroomban például a szökdelés remekül megy, érzem azt, hogy pattog a lábam, de ez még önmagában kevés. Hiányzik a sprintelés, a súlyemelés és még pár apró részlet, amitől összeáll a jó gyakorlat. A sportoló közel a negyvenhez optimistán várja a versenyszezont, mivel tavaly rossz mozgással ért el két 74 méter feletti eredményt az olimpia előtt, helyes mozgással azonban idén ezt három méterrel meg tudja javítani.

Az olimpiai bajnok legfőbb célkitűzése 2022-ben a 77 méter elérése. Pars Krisztián az augusztusi Európa-bajnokságon szeretne visszatérni, amelyet Münchenben rendeznek. Hosszú távú terve a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon való részvétel, ami egyben pályafutása lezárását jelentené.