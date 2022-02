A szentgotthárdi önkormányzati hivatal egy 2020-ban elnyert TOP-os pályázati forrásból valósítja meg a nagyszabású bölcsődei beruházást. A mintegy 200 millió forintos fejlesztés egyrészt a férőhelybővítést célozza meg. A jelenlegi tornaszobát csoportszobává alakítják, ehhez teljesen felújítják és berendezik ezt a helyiséget. Az új tornaszoba kialakítását hozzáépítéssel oldják meg.

A körülbelül 72 négyzetméteres épülettoldásban a tornaszobán túl játéktároló, sószoba és takarítószer-tároló is helyet kap, mellette egy gyermekmosdóval. Egy babakocsi- és gyermekkerékpár-tárolót is kialakítanak, a játszóudvari bejáratnál pedig gyermek-WC és kézmosó, illetve egy baba-mama szoba is lesz. A beruházás során árnyékolókat szerelnek a csoportszobák ablakaira, kiépítik a tűzjelző rendszert, megoldják a csapadékvíz-elvezetést és egészen a főbejáratig térköveznek, felújítva a jelenleg már töredezett járdaszakaszt is.

Tizennégy új parkolóhely is lesz a főbejárati kapun belül. A parkolótér kettős lehatárolásával biztosítják, hogy az új helyek az általános városi személygépkocsiparkoló-rendszertől elkülönülnek és kizárólag az intézmény forgalmát szolgálják majd a reggeli és a délutáni órákban. A bölcsődei munkálatok várhatóan márciusban kezdődnek és 12 hónapig tartanak majd.