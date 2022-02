Legutóbb csaknem két éve, a járvány indulása kapcsán írtunk a szombathelyi Gargantua zenekarról. Akkor az együttes frontembere, Farkas Gábor elmondta, a legrosszabbkor jött a lezárás, ami végül teljesen keresztülhúzta nagylemezkészítési terveiket, és csurig telt fellépési naptárukat is kukába dobhatták.

Akkor még mindenki azt gondolta, nem tart sokáig az egész, most, az ötödik hullám csúcsán már tudjuk, nem így történt, és ez sajnos kis híján az együttes felbomlásához vezetett, hiszen másfél évig tetszhalott állapotba kényszerült a zenekar – meséli Gábor.

Azt, hogy végül elkerülték a véget, két videoklipnek köszönhetik, ami kellőképpen felrázta a tagokat, és most már a koncertnaptár is telik, igaz, ma még mindenki csak ceruzával mer beleírni. A zenekar tagjai, bár mindannyian profin bánnak hangszerükkel, nem a zenélésből élnek, mindenkinek van civil foglalkozása is, ezért a zenekar költségeit a koncertbevételek fedezték, csakhogy most nem volt mit visszaforgatni, ez is magyarázat arra, hogy miért nincs még kész a nagylemez, pedig idő lett volna rá, és rég összejött már a nagylemeznyi saját dal is.

Ma már lemezeladásról gyakorlatilag nem lehet, nem érdemes beszélni, ha valaki a szerzeményeit rögzíti is fizikai hanghordozón, azt ingyen osztogatja a koncerteken. Önpromócióra jó, bevételi forrásnak nem, ráadásul egy nagylemez elkészítése mindennel együtt legalább egymillió forint, míg egy klip megvan a feléből is.

Úgy döntöttek, most inkább az utóbbira költenek, ráadásul abban bíztak, hogy egy forgatás jobban felrázza majd a tagokat. Igazuk lett: egy év alatt két klipet is forgattak. Az Angyal című számukhoz stúdióba vonultak, viszont legutóbbi klipjüket a mikosszéplaki elhagyatott kastélyban forgatták, egyetlen nap alatt. A Hunyd le a szemed című szám klipje három hete került fel a legnagyobb videómegosztóra, a megtekintések száma már három és fél ezer fölött van, ami egy helyi zenekar esetében szép teljesítmény. Az egynapos forgatás, látva a végeredményt és tudva az előzményeket, nagyon gyorsnak számít.

Amikor például Gábor terepszemlét akart tartani a kastélyban, a környéken éppen hajtóvadászat volt, így aztán a forgatás napjára úgy csődítették össze a stábot, hogy az is kérdés volt, be tudnak-e jutni az épületbe, közben ráadásul havazott is, igaz, ennek inkább örültek, mint bosszankodtak miatta. Amit nem kellő súllyal mérlegeltek, az a hideg volt, márpedig a forgatás egész napos műfaj. Gábor szerint mostanra eloszlottak a viharfelhők a zenekar fölött, tavasszal biztos csapnak néhány bulit a városban, de ha hívják őket, szívesen mennek bárhova. És az is elképzelhető, hogy tavasszal a nagylemez is megjelenik.