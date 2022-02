A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülésen az I. rendű vádlottat 1 rendbeli társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság bűntette és 1 rendbeli garázdaság vétsége miatt halmazati büntetésül 200 óra közérdekű munkára ítélte, kötelezte továbbá 51.594 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság korábban büntetővégzést hozott, amelyben a II., III. és IV. rendű vádlottakkal szemben társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt -jogerősen- pénzbüntetést szabott ki. Az I. rendű vádlott részére a büntetővégzést, -amelyben a fenti bűncselekmények miatt szintén közérdekű munkát kapott- a bíróság nem tudta kézbesíteni, felkutatása nem vezetett eredményre, ezért elfogatóparancsot bocsátott ki ellene a bíróság.

A tényállás szerint 2020. június 14-én este a négy vádlott kettő személy társaságában egy szombathelyi sörözőben tartózkodtak, amikor az ittas állapotban lévő I. rendű és a szintén ittas II. rendű vádlott között szóváltás, majd verekedés alakult ki. Ennek során először az I. rendű vádlott meglökte a II. rendű vádlottat, majd a szóváltásba bekapcsolódott a III. rendű vádlott is, akinek jobb karját a II. rendű vádlott megütötte, a III. rendű vádlott pedig az ütést több alkalommal viszonozta és dulakodni kezdtek. A dulakodásba az I. rendű és IV. rendű vádlott is bekapcsolódott, földre rántották az I. rendű és II. rendű vádlottat. A IV. rendű vádlott a földön fekvő II. rendű vádlottba bele is rúgott.

Miután a földről felálltak, a III. rendű vádlott ismét megütötte II. rendűt, majd annak ellenére, hogy társai lefogták, továbbra is megpróbált a II. rendű vádlotthoz közel kerülni. Rövid idő elteltével - folyamatos szóváltás mellett – az I. és II. rendű terheltek ismét verekedni kezdtek, az I. rendű vádlott többször megütötte a II. rendű vádlottat. A társaság tagjai közötti szóváltás közben a III. rendű vádlott az egyik tanú nyakát megragadta, az I. rendű terhelt pedig a II. rendű vádlott kezéből kiütötte a poharat. A vádlottak ezen erőszakos és kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban, így a sörözőben tartózkodókban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A fentieken túl 2020. augusztus 16-én este az I. rendű vádlott - ittas állapotban - megjelent korábbi élettársának szombathelyi lakóhelyén, ahol a földszint és az I. emelet fordulójában a nőt szidalmazta és a nyakát megragadva a falhoz vágta. Ezt követően a nő a pincébe ment, ahova az I. rendű vádlott követte, és a bal vállával a falhoz lökte, illetve a nyakát kézzel megfogta és a jobb kezét ökölbe szorítva fenyegetőzött. A vádlott ezen erőszakos és kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban, így a lépcsőházban tartózkodókban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.