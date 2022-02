Az országgyűlési választást megelőző kampány várhatóan rányomja bélyegét a mai közgyűlés hangulatára. A meghívó szerint Nemény András polgármester, valamint Horváth Attila és Horváth Soma alpolgármesterek egy olyan napirendi pontot is előterjesztenek, amiben a 2014–2019. közötti időszakot érintő egyes projektekről hallhatunk tájékoztatót. A múltidézés mellett aktuális ügyeket is megvitathatnak a képviselők: így a város 2022. évi költségvetési terve is terítékre kerül.

A közzétett táblákból látszik: 2022-ben 27 milliárd 296 millió 742 ezer forint bevétellel kalkulál a városvezetés, ebből a működési célú bevétel mintegy 19,6 milliárd forintra rúg. A kiadásoknál a működési célú kiadások meghaladják a 21,3 milliárd forintot, míg a felhalmozási kiadások összege csaknem 5,6 milliárd forint, a további finanszírozási műveletekre pedig 342 millió 606 ezer forintot fordítanak a tervezet szerint. A költségvetési táblázatokból az is látszik: várhatóan idén sem kapnak a képviselők pénzügyi keretet, amit saját körzetükben felhasználhatnának.

Az önkormányzat vagyongazdálkodásból származó be vétele 2021-ben megközelíthette a 2 milliárd forintot, 2022-ben e soron 477 millió 290 ezer forint bevétellel kalkulálnak. Ehhez kapcsolódóan ezen az ülésen fogadhatják el a város idei vagyongazdálkodási koncepcióját is. Az északi iparterületek mellett lakásokat, garázsokat is eladásra kínálnak. Út- és hídfenntartási feladatokra 350 millió forintot fordíthat a város – ha a közgyűlés jóváhagyja a tervezetet. A keretből a többi között 100 millió forintot kátyúzásra, 55 milliót járdafenntartásra, 25 millió forintot padkarendezésre, 40 milliót burkolati jelek festésére, 25 milliót foltos bevonatra, 17 milliót helyreállításokra költenének. Nyílt árok tisztításra, árokrendezésre a tervek szerint 3 millió forint juthat.

Terítékre kerül az önkormányzati gazdasági társaságok szervezeti rendszerének átalakítása is – a javaslatot a közgyűlés kérésére a Szova NZrt. dolgozta ki. Eszerint a városüzemeltetési feladatokat ellátó, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat a jövőben holding szervezeti formában működtethetik. A javaslat szerint a Szompark Kft.-t, a Vas Megyei Temetkezési Kft.-t, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.-t apportálhatná az önkormányzat a Szova Nonprofit Zrt.-be, ennek jogi akadálya nincsen. Az előterjesztés mellékletében arról is olvashatunk, hogy az operatív feladatok ellátására egy operatív vezérigazgató kinevezését is javasolja dr. Németh Gábor, a Szova NZrt. vezérigazgatója.

A vállalatcsoportot pedig egy 3-5 fős igazgatóság vezetheti, amelynek élén a vállalatcsoport igazgatóságának elnöke áll – derül ki a