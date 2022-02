– Nagy lendülettel fogtunk bele az egyesület fejlesztésébe. A tízfős alapító taglétszám december végére harmincra nőtt. Az első rendezvény, ahol már önálló egyesületként vettünk részt, a szerv átültetettek Székesfehérváron augusztus végén megrendezett négynapos sport- és életmódtábora volt. Nagy öröm, hogy ott ketten is csatlakoztak, akik addig nem tudtak rólunk. Egyikük azóta a tollaslabda sportágban kopogtat a válogatott kapuján, Kovács Judit győri májtranszplantált pedig aktív a közösségi munkában, két hónapja az egyesületünk ügyvezetője.

Két elnökhelyettesünk, Bela István (Vas) és Kopcsándi Stefánia (Győr-Moson-Sopron) folyamatosan fejlesztette honlapunkat. Facebook-oldalt indítottunk és bemutatkozó anyagot szerkesztettünk, amivel meg tudunk jelenni leendő támogatóinknál. Vasárnaponként rendszeresen járunk bowlingozni Szombathelyre a szövetségünk vidéki sportolást támogató pályázatán elnyert összegből. Decemberben Szolnokon egyesületünkből négyen részt vettek a szervátültetettek kvalifikációs bowlingversenyén, ahol egy arany-, két ezüst- és két bronzérmet szereztünk. Az őszi tízhetes Millió lépés az életért kihíváson is részt vettünk több csapattal.

December 19-én találkoztunk először személyesen Szombathelyen, ahol szóba kerültek a tervek is – sorolták a vezetők. Összeállt az ez évi eseménynaptár is: versenyzőik részt vesznek a sportági kvalifikációs versenyeken úszásban, bow lingban, tollaslabdában, pe tanque-ban, tavasszal és őszszel a tollaslabda sportágban egyesületük rendezi az országos bajnokságot. Szeretnének népszerűsíteni más sportágakat és a testmozgás könnyebben művelhető fajtáit is. Június 18–19-én kétnapos hétvégi túrára készülnek Kőszegen, a Mohás vendégházból indulva és oda érkezve. Csatlakoznak sportversenyekhez és a szerv átültetettek és művesekezeltek oxfordi XI. Európa-bajnokságához is.

– Fazekas Róbert Európabajnok szombathelyi diszkoszvető nemrég kapott új szívet, még a szervre várva megkeresett bennünket, hogy a transzplantáció után milyen lehetőségek vannak a sportolásra. Várja és várjuk mi is, hogy teljesen felépüljön, megerősödjön, s újra remek eredményeket érhessen el a sportban – immár a szervátültetettek között. Továbbra is várjuk Vas megyéből a sorstársak jelentkezését, és szeretnénk megnyerni orvosokat, egészségügyben dolgozókat a szervátültetettek edukáció jára, illetve támogató cégeket is, amelyeknek a társadalmi felelősségvállalás jegyében fontos lehet közösségünk felkarolása – hallottuk Iker Lászlótól, akinek nyolc éve májtranszplantációja volt.

Bela István elnökhelyettes 2007-ben került az orvosok látókörébe. Egy jogosítványcsere kapcsán végzett laborvizsgálaton jöttek elő a rossz eredményei. Szerencséje volt, hogy dialízisre nem kellett járnia – nem élte át, amit a sorstársak 99 százaléka. Négy éve kapott új vesét, tavaly kezdett újra aktívan sportolni. – Az ember egy idő után felébred. Másként akartam élni, mint korábban: kevesebb stresszel és több fizikai aktivitással. Megértem, hogy a sorstársaim nehezen indulnak el a sport útján, de nagyon jóleső érzés egy-egy kihívást teljesíteni. Kis odafigyeléssel reális cél lehet, hogy naponta 10 ezer lépést megtegyünk. Ebben is segítünk elindulni egyesületi tagjainknak.