Január 31-én megszűnt a kijárási korlátozás az oltatlanok számára. Akkortól tehát ismét szabadon mozoghatnak azok is, akik nem vették fel valamelyik Covid elleni vakcinát, és eddig nem is estek át a betegségen – írja a magyarok.orf.at. A portál a további enyhítésekről is részletesen beszámol. Mint írják, február 1-jétől az oltási igazolványok érvényessége egységesen hat hónap lesz a legutolsó felvett vakcina napjától számítva. A változás mindazokat érinti, akik augusztus 5. előtt vették fel a legutolsó oltásukat, és azóta nem estek át koronavírusfertőzésen. Továbbra is érvényben marad azonban a nem alapvető cikkeket árusító üzletekben és más helyeken érvényes 2G-szabály – a kereskedelemben február 12-éig, a vendéglátásban pedig egy héttel tovább, február 19-éig kell kérni az oltási vagy gyógyultsági igazolásokat a vásárlóktól. A beutazás szabályairól szóló rendelet nem módosult, így a már beoltott ingázók számára az osztrák határ átlépéséhez továbbra is elég a két oltás, az igazolványok pedig az utolsó oltakozástól számítva kilenc hónapig érvényesek maradnak.

Fontos azonban tudni, hogy ez csak a határátlépésre vonatkozik, a munkahelyeken a hat hónapnál régebbi oltási igazolványokat február 1-jétől már nem fogadják el. Az országos kötelező oltás bevezetéséről szóló törvény nem lépett életbe február 1-jén, arról ugyanis várhatóan csak február 3-án szavaz a parlament felsőháza, a Szövetségi Tanács, és ezt követően hirdetheti majd ki Alexander Van der Bellen államfő. A szakértők február első hetének végére várják a járványhullám tetőpontját, az össz állami válságkoordinációs stáb (GECKO) január 28-i ülését követően a kormány mégis lazításokról határozott. Karl Nehammer kancellár bejelentette: február 5-étől a bárok és az éttermek 22 óra helyett éjfélig tarthatnak nyitva. A nem ültetett rendezvények esetében pedig a 25 fős létszám plafont 50-re emelik. Egy héttel később, február 12-én eltörlik a 2G-szabályt a kereskedelemben. Innentől ismét szabadon vásárolhat mindenki, az FFP2-es maszk viszont minden üzletben kötelező marad. A harmadik lépésben, február 19-én a 2G-szabály helyét a 3G veszi át a vendéglátásban és a turizmusban.

Az éttermek és a szállodák tehát vendégeiktől ismét elfogadhatják a PCR- és az antigénteszteket. Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter kiemelte: a nagyobb rendezvények esetében február 5-étől egységesen a 2G-szabály és a kötelező FFP2-es maszk viselése lesz az irányadó, nem lesz szükség tehát plusz PCR-tesztek bemutatására. A vendéglátásban újra érvényes tesztek esetében a PCR-leletet 48 óráig, az antigéntesztet 24 óráig fogadhatják el. Az oltások érvényességi idejének csökkenése miatt Ausztriában február 1-jétől változások álltak be a Grüner Pass érvényességében. Ez leginkább azokat érinti, akik két oltást kaptak eddig.

Számukra rossz hír, hogy az oltás érvényességét az eredeti 270 napról lecsökkentették 180-ra. Sokan a síbérletükhöz 2G-igazolásokat rendeltek hozzá, azonban a lerövidített oltási érvényesség miatt az ő szezonbérletük érvénytelen lehet február 1-jétől a fenti változás tükrében. A szabály szerint az összes bérletet újra kell aktiválniuk azoknak, akik továbbra is síelni szeretnének. Ahol a 2G-igazolás még érvényes, ott csak újra kell aktiválni a korábbi hozzárendelést. Akik időközben megkapták a harmadik oltást, azoknak már az új dokumentumot érdemes a síbérlethez rögzíteni, így frissülnek az adataik a rendszerben.