A köcski tűzoltók történetének nyomonkövethetősége is bizonyítja a nyomtatott sajtó jelentőségét: Sali Zsolt, a helyi önkéntes tűzoltók elnöke szerint az egyesület történetéről írásos dokumentáció nem maradt fenn korábbról, mint 1962-ből, amikor is a Vas Népe tudósított a köcski egyes körzet tűzoltó-egyesületének ötvenedik évfordulójáról. Tudni kell ugyanis, hogy Köcsk településszerkezetileg osztott – Kisköcsk és Nagyköcsk nagyjából egy kilométeres távolságra található egymástól –, annak idején mindkét településnek, sőt a helyi állami gazdaság telephelyének is volt saját tűzoltóegyesülete. Az idők során a három egység összefonódott, utódaik ma már egyként szolgálják a falu védelmét. A múlt érdemeit a tűzoltó versenyeken szerzett oklevelek őrzik szertárukban. Az egyesület fennállásában egy nagyobb szünet biztosan volt, hiszen a kétezres évek elején feloszlottak.

Az újraalakulás végül 2016-ig váratott magára, azóta viszont töretlen a csapat aktivitása. Az alapító tagok akkor megközelítőleg tízen voltak, ma 14 fős a létszám. Közülük 11-en aktív vonuló tűzoltók. A csapatban jelentős számban vannak fiatalok, ők biztosítják az utánpótlást a jövőre nézve. A jelenlegi egyesület elnöke Sali Zsolt, a parancsnok Sipőcz Ferenc. IFA tűzoltóautójukat 2017- ben szerezték be, 2019-ben pedig a Magyar falu programnak köszönhetően egy Steyr típusú gépjárművet vásároltak meg korábbi autójuk helyére. Mint megtudtuk, alakulásukkor Köcskön kívül Egyházashetye, Borgáta és Kemeneskápolna területére vállalták el a vonulást, ám Mesteri és Vásárosmiske is viszonylag közel van a településhez, így ezeket is „felvették” a beavatkozási területükbe.

Nagyobb volumenű káresetek esetén azonban távolabbra is vállalnak vonulást. Eszközállományuk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatainak köszönhetően folyamatosan fejlődik, de környékbeli vállalkozók és Köcskön házzal rendelkező külföldiek is támogatják munkájukat. Egy-egy kiemelkedő évben akár húsz alkalommal is kell vonulniuk: jellemzően közúti balesetekhez és tüzekhez riasztják őket. Az elnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztek tavaly – akkor volt ugyanis az első olyan tűzesetük, amelyhez elsőként ők érkeztek és ők kezdték meg az oltást.

Pályázat útján szereztek be egy sátrat és hozzá sörpadokat, amelyekkel immár a település közösségi életének fenntartásához is hozzá tudtak járulni. Versenyeken is rendszeresen részt vesznek a köcski tűzoltók, méghozzá szép eredménnyel: legutóbbi megmérettetésükön például a megyei harmadik helyezést zsebelték be.