Az előadó fő kérdésként azt fogalmazta meg és arra adott választ az esten: kitaláljuk vagy megtaláljuk-e magunkat onnantól kezdve, hogy fiúnak vagy lánynak születünk. – Lopakodó háborúnak vagyunk tanúi. Sok fronton támadják a családokat, a gyerekeket, az identitást. A közgondolkodás, az utca, az internet is tele van ezzel a tartalommal. Nagy a felelősségünk, hogy a gyerekeinket élhető, életet fakasztó és életet továbbadó világba vezessük be – mondta. A legnagyobb veszély szerinte a kívülről irányított ember.

Az, hogy a fiatalok válogatnak a személyiség-, az identitáspiacon, pedig az önazonosság kialakulása törvényszerűségeket követ. Körüljárta identitásunk alapjait. Az egyik az úgynevezett magidentitás: az éntudat, az önérték felfedezése 0–3 éves kor között. A másik a nemi identitás. Ezek adják a gyökereket. A magidentitásról elmondta: az első három év szülői feladata, hogy kialakuljon a gyermekben a „jó, hogy itt vagyok, szerethető vagyok, szabad léteznem, az élet értékes” gondolata. Mindezek abból az alapkötődésből származnak, amit először az anya-gyerek kapcsolat ad meg. – Az ősbizalom egész életre szóló gyümölcsei a biztonság és védettség az új és szokatlan élethelyzetekben, a tudat, hogy a csalódások feldolgozhatók, a gyors megbocsátás képessége. Az, hogy át tudunk lendülni dolgokon, készen állunk a tanulásra, teljesítésre és az állandó változásra, a kockázatvállalásra. A kötődés, ami az ősbizalomra épülve ki tud alakulni, alapszükségletünk, nem tudunk nélküle élni. Ha nincs meg, pótszerekhez nyúlunk. A kötődés edzője az apa: ő az első „külső személy”.

Ideális, ha szerethető, közel lévő, megismerhető apa, akivel megtanul a gyermek kapcsolódni. Ha hiányzik az anya: csillapíthatatlan, beteljesíthetetlen gondoskodás iránti igény ültetődik el az emberben, ami végigvisz az életen. Kötődési zavarok, sérülések léphetnek fel. Ha az anya nem tud ráhangolódni a gyermekére, csak az ellátást biztosítja, az odafigyelést nem, akkor a gyermek a saját létezése miatt érezhet szégyent. Bizonytalanság, félelem alakulhat ki, ami a szeretet és az otthon utáni vágyat ülteti el a gyermekben. Ha az apa érzelmileg vagy fizikailag nem elérhető: kötődészavar, alacsony önbecsülés, önértékelés alakulhat ki és az úgynevezett janicsár-jellem: nem alakul ki a saját ítélőképesség, belső döntésképesség. A biológiai nem szerepéről – arról, hogy férfi vagy nő testünk van-e – úgy fogalmazott, ez a későbbi nemi identitás csírája. – A teremtés, a természet rendje, hogy nőnek vagy férfinek születünk. A biológiai nem születésünk előtt dől el, az egész testünkben hordozzuk a programot. Másfél-kétéves kor körül ébred fel az én-identitás (dackorszak). Ezzel megjelenik, hogy fiú vagyok-e vagy lány, apához vagy anyához hasonló.

Elkezdődik a szereptanulás. Ha apa nincs jelen, nem szerethető, idegen vagy mindig távol van, akkor a fiúk is viszszakapcsolódnak az anyukájukra. Látens szakasz az óvodás és kisiskoláskor: amikor a nemüknek megfelelő szerepekre hangolódnak rá és azokat gyakorolják be. Óriási tanári, szülői és környezeti felelősség, hogy milyen érzelmi szerepazonosulás történik. Az érzékenyítés az elfogadásra és a toleranciára ebben az életkorban meséken keresztül zajlik, ahol a jó jó, a rossz pedig rossz. Életkori sajátosság, hogy a gyerekek nem tudnak különbséget tenni az átmenetek között. Tiszta környezetre van szükség, hogy eligazodjanak a világ dolgaiban, és ne zavarodjon össze az éntudatuk. Azután tud csak majd egy érett személyiség különbséget tenni. Egy lányos kisfiú esetén nem az a tennivalónk, hogy elbizonytalanítsuk és más alternatívát kínálunk fel: „hátha nem is vagy fiú”, hanem, hogy megerősítsük azt a kevés fiús tulajdonságát, ami van – hangsúlyozta az előadó. Mint mondta, serdülőkorban, amikor még „puha” az identitás, a fiatalok azt erotizálják, szexualizálják, ami bennük idegen. Ha egy kisfiúnak nem volt férfimintája kiskorában, számára ez az idegen. Keresi magát, konfliktusossá válik az identitásfejlődése – Serdülőkorban hatalmas élménykényszer van minden fiatalon, minden összezavarodik, átépíti a testét a serdülő, a belsejét ugyanúgy. Ráadásul a csoportnyomás 10 és 30 év között dolgozik – ez a saját meggyőződését is át tudja írni. Pécsi Rita szerint itt kell nagyon résen lenni: mivel „kínáljuk meg” a serdülőket, mit engedünk be a környezetükbe. A cél a nemi identitás és a biológiai nem összhangjának megteremtése. A témát jövő héten folytatjuk.