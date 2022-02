Koronavírus 2 órája

Március 5-től minden korlátozást eltörölhetnek Ausztriában - Bécs csak óvatosan nyit - frissítve

Bár Ausztriában is enyhül az omikron okozta ötödik hullám és az osztrák kormány március 5-től szinte minden óvintézkedést visszavon, Michael Ludwig, Bécs polgármestere továbbra is óvatosságra int. Bécs továbbra is ragaszkodik az FFP2-es maszkokhoz és a gasztronómiában is csak fokozatosan vonja vissza az óvintézkedéseket.

Bécsben továbbra is csak szigorú szabályok mellett lehet szórakozni Forrás: Schaub-Walzer / PID

Március 5-én Ausztria fellélegezhet: a szövetségi kormány mai bejelentése alapján szinte minden óvintézkedést visszavonnak, a vendéglátóipari egységeket újra mindenki látogathatja és az FFP2-es maszkokat is csak a közösségi közlekedési eszközökön illetve bankban, kórházban és élelmiszerüzletekben kell majd hordani. Az eddig is óvatos Bécs azonban továbbra sem ezeket a szabályokat követi. Az osztrák fővárosban ugyanis a legtöbb helyen ezentúl is kötelező marad az orrot és szájat eltakaró FFP2-es maszk viselése. Ingyenes marad a tesztelés is. Bécsben érvényben maradnak a vendéglátóipari egységekre vonatkozó korlátozások is. Bár az éjszakai szórakozóhelyek az osztrák fővárosban is újranyithatnak március 5. után, de csak oltottak, vagy a betegségen átesettek számára (2G-szabály). A pontos szabályozásról Bécs a következő két hétben fog dönteni. Az óvatosságra azért van szükség, hogy a bécsi kórházak továbbra is ellen tudjanak állni a járvány okozta nyomásnak. Michael Ludwig hangsúlyozta, hogy a delta variáns okozta negyedik hullám alatt az óvintézkedések segítségével a város 42 millió eurót spórolt meg az egészségügynek. Előzmény: Megnyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek és a rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat is teljesen eltörlik. Maszk viselése csak bizonyos területeken marad kötelező: élelmiszerboltokban, posta, bankok, idősotthonokban és kórházakban, tömegközlekedésben, gyógyszertárakban - írja a magyarok.orf.at. Beutazás szempontjából a 3G-szabály lesz érvényes minden országból. Teszttel is be lehet utazni, nem lesz szükséges a karantén. Változik a tesztstratégia, de március 31-ig még ingyenesek maradnak a tesztek. Az oltási kötelezettség megtartásáról vagy felfüggesztéséről később várható döntés. Már ezen a héten is változnak egyes előírások. Minden olyan tevékenységre, melyre eddig a 2-G szabály vonatkozott, szombattól a 3-G szabály vonatkozik majd. Kivéltelt ezalól az idős- és szociális otthonok, valamint a kórházak képeznek. A vendéglátóegységek a korlátozások eltörléséig továbbra is csak 24:00 óráig tarthatnak nyitva.