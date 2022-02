A modelleken is jól lehetett látni, hogy hétfőn délelőtt a front miként vonult át Sopronból a Balaton felé jó egy óra alatt. Ehhez hasonló, gyorsan távozó légáramlásra számíthatunk pénteken is. Ahogy tegnap, várhatóan akkor sem hoz jelentős mennyiségű csapadékot – mondta el lapunknak Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat helyi észlelője.

Hozzátette: addig azonban túlnyomóan napos idő ígérkezik felhőátvonulásokkal. Éjszakánként fagypont körüli értékeket mérhetünk, napközben a hét első felében 8-10, majd pénteken akár 12 Celsius-fokig is melegedhet a levegő. Szombaton még erős lesz a szél, vasárnap már csak 6-7 fokot mutatnak a hőmérők.

A szakember úgy látja, jelentős változás már nem lesz az időjárást illetően ebben a hónapban, maradnak az átlaghoz képest melegebb, már-már márciust idéző napok. Részletezte: februárban mindössze 11 milliméternyi csapadék hullott térségünkben, ez még a fele sincs a szokásosnak. Folytatódott ugyanakkor a már tavaly is tapasztalt emelkedő tendencia a napfényes órák számában: már most több mint tíz órával haladtuk meg a sokéves – 105 óra – átlagot.

A hónap átlaghőmérséklete jelenleg 4,4 Celsius-fok Szombathelyen, Pétervári Tibor azt mondja, regisztrált már ennél hűvösebb márciusokat is. A frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, a sztrók kialakulásának kockázata is növekedhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.