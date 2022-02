Az biztos, hogy a munkagép egész nap a kereszteződésben dolgozott, a személyautó vezetője elmondása szerint aznap többször is elhaladt a gép mellett, annak a jobb oldalán. Most is így tett volna, de mikor a személyautó a munkagép mellé ért, a két jármű összeütközött.

Forrás: Horváth Balázs

A személyautó vezetője szerint a gép állt, ő pedig kikerülte a gépet, ahogy aznap már többször is, majd a kereszteződésben több jármű elhaladását is megvárta, ezután indult volna el, de a munkagép egyszer csak még ez előtt elindult, és eközben összetörte a személyautó bal oldalát.

A munkagép vezetője pedig azt mondta el, hogy miután végzett a munkával a kereszteződésben, ő is az áthaladásra várt a géppel, majd mikor szabad lett az út és elindult, a személyautó ekkor ért mellé és ütköztek össze.

Forrás: Horváth Balázs

Az ellentmondás miatt a rendőrségi vizsgálat fogja megállapítani, hogy ki a felelős a baleset okozásáért. Az eset során személyi sérülés nem történt.