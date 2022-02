Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, eleinte inkább csak kisebb, hajnalra viszont már nagyobb szakadozások is előfordulhatnak. Helyenként kialakulhat zápor, hózápor. Az északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon és a középső megyékben élénk, olykor erős, a hegyekben viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes keleti, illetve délnyugati tájakon fagypont köré is lehűlhet a levegő.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Vas megyében nem valószínű ma csapadék. Száraz, napsütésben gazdag időjárásra készülhetünk. A hőmérő higanyszála nappal 1 és 8-, este 1 és 4 fok közé kúszik fel.

Orvosmeterorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a köpönyeg.hu.