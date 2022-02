Az átlagnál 1,7 Celsius-fokkal melegebb volt az idei január, ráadásul jóval többet, összesen 107,3 órát sütött a nap térségünkben, mindössze nyolc nap volt borult – tájékoztatta lapunkat Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat helyi észlelője, akinek feljegyzései szerint 14,4 milliméternyi csapadék hullott az esztendő első hónapjában Szombathelyen, ez az elmúlt harminc év átlagának mindössze a 61,4 százaléka.

Száraznak ígérkezik a február első fele is: szerdán még előfordulhat néhány milliméternyi vegyes halmazállapotú csapadék, majd csütörtöktől – egy anticiklon hatására – megnyugszik időjárásunk, csendesedik a szél is. Éjszakánként akár –5 Celsius-fokig is csökkenhet a hőmérséklet, napközben a sok napsütés hatására 7-8 Celsius-fokig melegszik a levegő. Az arra érzékenyek csütörtökön hidegfronti hatásra készüljenek: fejfájás, ízületi fájdalom jelentkezhet, a koncentrálóképesség csökken.