Tavasszal remekül szerepelnek a szegediek: négy mecscsen három győzelem és egy döntetlen a mérlegük. A nyitányon idegenben 1-1-re végeztek a III. Kerülettel, majd odahaza 3-0-ra verték a Budafokot, 2-1-re a Dorogot, legutóbb 4-0- ra nyertek Tiszakécskén. A Tisza-partiak így 45 ponttal már a bajnoki tabella harmadik helyen tanyáznak. A szegedieket a vasárnapi bajnokin – a vezetőedző Dragan Vukmir eltiltása miatt – a korábbi kiváló Haladás-csatár, a másodedző Andorka Péter irányítja.

A kék-feketék keretét erősíti a volt szombathelyi Gajdos Zsolt is. Házi gólkirályuk tíz találattal a legutóbb Tiszakécskén duplázó Horváth Krisztofer, de a támadósort erősíti Germán Tamás, Daru Bence is. Azaz jó játékosokból áll a Szeged, nem véletlen előkelő helyezésük. Ami a Haladást illeti, egy-egy győzelem és döntetlen mellett két vereséget gyűjtöttek be eddig a vasiak, utolsó három bajnokijukon viszont csak egy pontot szereztek. Az viszont biztató, hogy tavasszal idegenben veretlenek, Győrött 2-0-ra nyertek, Békéscsabán 1-1-re végeztek. – Sajnos az elmúlt mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna – mondta Németh Szabolcs, a Haladás vezetőedzője.

– Az egész csapatot nagyon megviselte és bántotta a vereség. Azt gondolom, néhány szurkolótól érdemtelenül kaptak a játékosok kritikát, olyat, amit nem érdemelnek meg. Hiszen mindennap azért dolgozunk, hogy jól szerepeljünk. A héten legfontosabb feladatunk az volt, hogy az eredménykényszert levegyük a fiúkról, hogy ne legyenek görcsösek, és újra felszabadultan futballozzanak, úgy, ahogy valójában tudnak. A Szeged remekül szerepel tavasszal, de elsősorban nekünk most saját magunkkal kell foglalkoznunk. Devecseri Szilárd lázas, de öt sárga lapja miatt egyébként sem játszhatna, Kállai Kevin sérült, Kiss Bence lázas, Németh Milán sérülése pedig nem jött rendbe.