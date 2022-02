Tavaly az önkormányzat kommunális gépek beszerzésére (is) adott be pályázatot: decemberben megérkezett a fűnyírótraktor, a fűnyírógép, a fűkaszák, a bozótvágók, a kompresszor, a lombszívó és a sövényvágó összesen mintegy 8,2 millió forint értékben. Orbán Gyula polgármester elmondta: 15-20 éves gépparkjukra ráfért a megújulás.

Hatalmas – több mint 12 hektárnyi – a zöldterület, amit folyamatosan karban kell tartani. Ahogy elkezdődik a „zöldszezon”, a régiek mellett ezeket is munkára fogják. A közösségi terek fejlesztése pályázaton is kedvezményezett lett a falu: 25 millió forintból tehetnek rendbe egy felújításra szoruló ingatlant, amelynek az egyik szárnya korábban postaként működött, a másik bérlakásként. Még ebben az évben elkészül a közösségi ház, amelyben irodát, próba-/előadótermet, raktárhelyiséget, vizesblokkot is kialakítanak majd. A Magyar falu program civil szervezetek gépjárműbeszerzését is támogatja: az önkéntes tűzoltó-egyesület 5 millió forintból vásárolhatott egy mikrobuszt: a tíztonnás lomhább „vonulós” autó mellett ennek is jó hasznát veszik majd.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a fejlesztések kapcsán elmondta: – Peresznye 2021-ben a kormány faluprogramja révén 8,2 milliót nyert közterületi eszközbeszerzésre, 5 milliót temetőkerítésre, 5 milliót kaptak az önkéntes tűzoltók, 25 milliót közösségi tér kialakítására költhetnek. E célt szolgálja az a 25 milliós támogatás is, amit a Miniszterelnökség nemzetiségi pályázatán kapott a település. A Horvát zsidányból Peresznyére vezető út is megújult. A jövőben is feladatunk lesz falvaink és városaink fejlesztése, hiszen amíg a baloldal miniszterelnök-jelöltje vidékellenes kijelentésekkel sérti meg az itt élőket, addig mi velük összefogva akarjuk építeni a térséget. A baloldal kormányzása bizonyította, hogy nem számíthatnak rá a kistelepülések. A kudarcos Gyurcsány-korszak visszatérését meg kell akadályozni, hiszen előre kell mennünk, nem hátra! – fogalmazott.