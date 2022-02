KONCERT

A Végállomás Klubban február 26-án, szombaton 19 órakor szombathelyi tehetségek veszik birtokba a színpadot. Fellép a Ravenmask, a D-Station, a Justice For All, a Nightheaven és a Middle Of Nowhere.

Az Agora Művelődési és Sportházban február 26-án, szombaton 19 órakor Szabadnak születtél címmel Koncz Zsuzsa ad koncertet.

SZÍNHÁZ

Mesebolt Bábszínház kamaratermében február 27-én, vasárnap 10 órakor Peter Bichsel– Szabó Borbála: Én vagyok én, te vagy te című matiné-előadás, melyre ötéves kortól várják a gyermekeket.

RENDEZVÉNY

Szombathely

Az evangélikus gyülekezeti teremben a Százéves Szombathelyi Evangélikus Templomért Alapítvány február 26-án, szombaton 18 órától jótékonysági estet rendez. Közreműködik a gyülekezet énekkara és a kamarazenekar, a Reményik Sándor Iskola diákjai mesemondással és tánccal.

Az oladi templomban tartják február 26-án, szombaton a Turba 150 emlékév nyitórendezvényét, amelyet a Szent György Lovagrend és a Vitézi Rend kettős jubileum alkalmából rendez. 140 éve alakult meg a 83. gyalogezred, amelynek egyik kiemelkedő parancsnoka Turba József volt, aki idén 150 éve született. 14 órakor emlékező szentmisét mutat be a Pannonhalmáról érkező Dejcsics Konrád bencés atya, 15 órakor az emlékévet megnyitja Sásdi Imre alezredes, a 83. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka és Wolfgang Wildberger ezredes, az Osztrák Fekete Kereszt képviseletében. 15.15 órakor tartják az első világháborúban Arany vitézségi éremmel kitüntetett katonák leszármazottainak találkozóját.

A kommunizmus áldozatainak emléknapját február 26-án, szombaton 17 órakor tartják a Savaria Nagyszálló előtti téren a Honderű Asztaltársaság szervezésében. Beszédet mond Mező Gábor író, publicista. A résztvevők égő mécsesekkel vonulnak át a Király utca 14. számú házon lévő emléktáblához, ahol koszorút helyeznek el. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők az alkalomhoz illő méltósággal vegyenek részt a megemlékezésen, és mellőzzék pártzászlók és -jelképek használatát. A megemlékezés után 18 órától a megyei levéltárban kezdődik beszélgetés Mező Gáborral. Téma: Működik az agygyalu – politikai pszichiátria a kommunista diktatúrában.

Az Agora Művelődési és Sportházban február 27-én, vasárnap 11 órakor Grimm– Bencze Balázs Hamupipőke című mesemusicaljét láthatják az érdeklődők. Az Agora Művelődési és Sportházban február 27-én, vasárnap 19 órakor Kálmán Imre Csárdáskirálynő című nagy operettjét tekinthetik meg az érdeklődők három felvonásban.

Az Agora Savaria Filmszínház nagytermében február 28-án, hétfőn 15 órakor Az égbolt nem a határ csillagászati és űrtudományi szabadegyetem lesz; Kovács József Mentőexpedíció címmel mond hasznos túlélési tanácsokat kezdő marslakóknak.

Ják

A II. Disznótoros fesztivált fánkversennyel és főzőversennyel egybekötve rendezik február 26-án, szombaton. Reggel hatkor vágják le a disznót a Széchenyi utca 53. szám alatti portán, hagyományos szalmás pörzsölés is lesz. Délig a főzőcsapatok dolgoznak, utána kóstoló lesz toroskáposztából, majd 14-től 16 óráig tart a farsangifánk-verseny, a fánkokat 14 óráig kell beszolgáltatni a bírálathoz. 17 órakor rázendít a Jump Rendezvényzenekar, aztán áll a bál.

A kultúrházban (Alkotmány u. 1.) február 26-án, szombaton 17 órakor Farsangi batyus mulatság lesz. 17.30-kor kezdődik a téltemető boszorkányégetés. 18-tól 18.30-ig lehet a fánkokat leadni. 19 órakor kezdik a fánkok értékelését. 20 órakor jelmezverseny kezdődik, majd azt követően értékelés. 20.30- kor vacsora. Az est folyamán az Ádám & Netti zenekar zenél.

KIÁLLÍTÁS

Szombathely

Családi program lesz a Savaria Múzeumban február 26-án, szombaton 14-től 18 óráig Az év élőlényei 2022-ben címmel előadásokkal, kiállítással, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. A Kámoni Arborétum Látogatóközpontban március 3-án, csütörtökön 14 órakor Barack és cseresznyevirágok címmel nyílik japán művészeti kiállítás. A tárlat április 20-áig látogatható az arborétum nyitvatartási idejében. A megnyitó programja: 14 órakor Ikebana bemutató – Várhelyi Judit. 14.30-kor Ataru taiko. 14.45- kor kurátor bemutatója: Yokozawa Yoshitaka. Megnyitóbeszédet mond dr. László Győző alpolgármester. 15.15- kor Ikebanabemutató – Várhelyi Judit. Díszvendég: Goto Mayumi (festőművész).

Répcelak

A Répce Galériában március 3-án, csütörtökön 17 órakor nyitja meg Drimmer László festőművész emlékkiállítását Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész. Az előtérben Mozolán Anna 6. osztályos tanuló munkái láthatók. A kiállítás április 5-éig látogatható.