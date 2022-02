A program koordinátora a pinkamindszenti Közösségi Ház és Könyvtár, de számos partner is van: az önkormányzat, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola, a Szentpéterfai Horvát–Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola, Vasalja önkormányzata, a Vasaljai Kulturális és Faluszépítő Egyesület, valamint több üzlet, intézmény és cég. – Alkotópályázatunk nem egy projekt, nem egy évente megrendezett program, hanem egy folyamat – mondta Rajner Ágota, aki Pendli Gáborné Mariettával fogalmazta meg az idei kihívásokat.

Négy altéma közül választhatnak a pályázók: az erőforrások megosztása gazdagok és szegények között, a bölcsőtől a sírig hatás észben tartása a fogyasztáskor, a körforgások az életben és a fenntartható divat. A technikai kötetlenség lehetőséget ad, hogy a gyermekek személyiségüknek megfelelően formát találjanak az önkifejezéshez.

– Célunk az is, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi problémákra az iskola falain kívül is, ami újabb közösségi energiákat szabadít fel, és cselekvésre is ösztönözhet. A műveket szakmai zsűri értékeli, majd a pályamunkák a Kirakat Galériába kerülnek. Az első forduló február 11-én zárul, a második fordulóra március 31-ig lehet alkotásokat leadni. Végül kiállítás nyílik a legjobb pályaművekből április 22-én, a föld napján a Pinka p’Art Galériában.