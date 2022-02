Új évad, új szerelem – ezzel a szlogennel hirdette meg a 2021/22-es évadot a Weöres Sándor Színház az igazgatóváltás után. És tényleg. Az Ájlávjú musical után most itt van Barta Lajos klasszikusa, a Szerelem (nem mintha mondjuk az Árad a gazság nem számolna a szerelemmel, és a Vízkereszt...-et nem a szerelem keresése mozgatná. És akkor a közelgő Sirály-előadásról még nem beszéltünk. Maga a szerző, Csehov írta, hogy a darabban van vagy „öt pud szerelem”).

A szerelem régi, a szerelem új – attól függ, honnan nézünk rá. Nagy Cili rendezésében az 1916-ban íródott Szerelem olyan, mintha nagyanyáink, vagy inkább dédanyáink idejéből ránk maradt fekete-fehér fényképalbumot lapozgatnánk. Mintha az idők mélyéről jönne, megjelenik a kicsit báb-, bohóc- vagy kísértetszerű verklis – Keller Dániel –, de a szépséges zene máshonnan szól. Kiss Borbála (Nagy Cili már dolgozott vele) gyönyörű, többdimenziós, fekete-fehér benyomást keltő nagyszínpadi díszlete egyszerre reális és elemelt: a letűnt polgári milliőt – és a hajdani műtermi fotózásokhoz használt háttereket idézi, amelyek előtt olyan megindító komolysággal néztek a fényképezőgép és örökkévalóság lencséjébe a múlt idők emberei. A színpad forog: ősztől őszig, talán ez az örök visszatérés. És a kisvárosi panoptikum megelevenedik.

A fekete-fehér összképben itt is, ott is megjelenik valami apró, éppen ezért jelentéses piros. A piros rózsacsokortól a kis piros lábasig tartó utat járja be itt a szerelem. A fényképalbum szereplőit néhány erős vonással rajzolja meg, kelti életre a rendezés. A jóban-rosszban összecsiszolódott Szalay házaspár – Németh Judit és Róbert Gábor – Kosztolányi Pacsirtájának Vajkay házaspárját meg Philemont és Baucist idézi. Németh Judit anyuskája belül fájó, aggódó, napsugaras tyúkanyó, aki mélyen érti a lányait, de sokat nem tehet. Vagy a legtöbbet: eteti az udvarlókat.

Amikor Szalay bácsi szerepében Róbert Gábor beköszön, a látvány alapján már-már azt várjuk, hogy Kabos Gyula szólal meg (hagymát hagymával). És hát a három eleven lány az isten háta mögött. A legidősebb, szálkás, szókimondó Nelli szerepében Keller-Dénes Emőke terrorizálja házassággal a szomszédot. Nemrég még a szombathelyi bábszínházban örülhettünk neki (hogy csak egyet mondjunk: az egyszemélyes Garmann nyara-előadás gyönyörű, emlékezetes színház). A középső Lujzát Herman Flóra játssza: az istenek is múzsának teremtették, a lényében pedig – lila fátylas irónia ide vagy oda – eleve van valami titok. A legfiatalabb lány, Böske szerepében Nagy-Bakonyi Boglárka bizonyítja ismét, hogy a belső erővel, tartással megtámogatott elementáris ártatlanság mi mindenre képes. A testvérek közötti, akár verekedésig menő marakodást mindig jókor csitítja el az evidens szeretet. (Mint a Pogánytáncban. És persze a Három nővérben. Csak itt kicsit praktikusabbak a vágyak, mint Csehovnál. Ami nem praktikus, elmondhatatlan.)

Ahogy a színpad forog, úgy pörögnek ki mellőlük a potenciális kérők. A helyi lánglelkű költőt – Balogh János ifj. Biky szerepében úgy játszik, mintha folyton Petőfi lenne a múzeumi lépcsőn – beszippantja Budapest. A mintha rugóra járó, deli és szegény katonát – Hajdu Péter István – elviszi a háború. Csak a hipochonder szomszéd, Komoróczy marad. Antal D. Csaba mindig tud meglepetést okozni: most mintha commedia dell’arte-bohóc lenne, akinek minden önzősége ellenére azt kívánjuk, legyen végre boldog. (Ha étellel megrakott piros lábas kell hozzá, hát úgy.)

Kelemen Zoltán a csöndes fűszeres – az ifj. Biky apja szerepében portékáit kirakosgatva nemcsak a háborús inflációról tudósít (ó, istenem, háború), hanem valami rezdülő melankóliát is belecsempész az előadásba. Orosz Róbert nagyhasú temetkezési vállalkozó képében látogatja meg – abszurd, modern kaszás – Komoróczyt. De a mama és Nelli közbelép.

Végül csoportképbe rendeződik az összes szereplő, az album bezárul (a függöny lemegy). Itt a piros, hol a piros?

Szereplők:

Szalay Róbert Gábor

Szalayné Németh Judit

Nelli Dénes Emőke

Lujza Herman Flóra

Biky /fűszeres/ Kelemen Zoltán

Ifj. Biky Balogh János

Katonatiszt Hajdu Péter István

Kocsárd Orosz Róbert

Verklis és Postás Keller Dániel

Cseléd Ostyola Zsuzsanna

Alkotók:

Rendezőasszisztens Ostyola Zsuzsanna

Díszlet- és jelmeztervező Kiss Borbála

Dramaturg Tóth Réka Ágnes

Zeneszerző Horváth Dániel

Kellékes Takács Viktória

Hangosító Simon Zoltán

Világosító Kiss Zoltán

Súgó Jenei Ági

Ügyelő Bors Gyula

RENDEZŐ Nagy Cili