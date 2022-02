Szombaton délelőtt már tíz óra előtt színes csődület várakozott a a sportpálya mellett. Idén először szerveztek a településen jelmezes, farsangi élményfutást. A vidám rendezvényre bárki benevezhetett. Lehetett futni kerékpározni sétálni. Az ínséges járvánnyal terhelt idők után nagy volt az érdeklődés a közösségi programra, még szomszédos településekről is érkeztek résztvevők. Családok, baráti társaságok is neveztek. Volt aki családostól unikornisnak öltözött tetőtől talpig nagyon színes gúnyába, de volt bohóc, lepke, cica és természetesen boszorkány is. Voltak akik komolyan vették a futást és gyorsan végigvágtáztak a kijelölt útvonalon, míg mások babakocsit tolva, beszélgetve sétáltak. A babakocsis szekció volt a legfiatalabb, de hetvenes nagymamák és nagypapák is akadtak. Volt egy kis vendéglátás, pogácsával sajtosrúddal és meleg teával. Emléklap is dukált az egy kilométeres jelképes táv teljesítéséért. Közel kilencvenen regisztráltak a programra.