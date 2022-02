Az egyik sátorban a Weöres Sándor Színház tagjai dolgozták fel a disznót, ők az idén debütáltak. Éppen elkészült náluk a kövesztett szalonna, jó fokhagymásan, megszórva pirospaprikával, ahogy illik. Szabó Tibor igazgatóval tudtunk beszélni pár mondatot:

- Ez a műfaj majdnem teljesen szokatlan számunkra, de nekem azért vannak gyermekkori élményeim. Partiumban nőttem fel, Nagykárolyban, ez egy mezőváros. A szüleim minden évben neveltek disznókat, így minden évben részem volt disznóvágásban is. Persze, gyerekként nem nagyon akartam részt venni benne, pedig hihetetlenül jó közösségi élmény volt mindig. Most is így van, nagyon jól érezzük magunkat. A színház először képviselteti magát ezen a gasztrofesztiválon, most fizetjük a tanulópénzt, hiszen nincs nagy gyakorlatunk benne, de az remélem, hogy a következő években majd bizonyíthatunk. A böllérünk Bocz László rutinos szakember, Kaposvár mellől egy Gölle nevű településről érkezett. Ő Némedi Árpád színész kollégánk gyerekkori jó barátja. A böllérmájnak nagy sikere volt, egyszerre elhordták, de már készül az orjaleves, meg a különböző sültek, ezekkel is tudjuk majd kínálni a látogatókat.

Forrás: © Szendi Péter

Szabó Tibor azt is elmondta azt is: ma is van előadás, úgyhogy nem pálinkázhatnak, mert este hétkor Szombathelyen felgördül a függöny.

Jánosháza is komoly csapattal érkezett a böllérfesztiválra, immár hatodik alkalommal. Kiss András polgármester azt mondta, a városban sok helyen őrzik a hagyományt, ők is vágtak disznót, úgyhogy megvan a rutin. A munkálatokat a tapasztalt böllér, Musics Sándor irányítja, aki egy szezonban 40-50 disznót vág. - Bár nem disznótoros étel, mi mindig sütünk rántott húst ilyenkor, ennek nagy keletje van.

Vajdahunyadról érkezett Ferenczi István és csapata. Huszonegyen jöttek az erdélyi Hunyad megyéből, nem először és nem utoljára. - Nyolcadik alkalommal vagyunk itt, mindig nagy örömmel térünk vissza, mert jó itt lenni. Nagy élmény Kárpát-medencei magyar testvéreinkkel találkozni. A fiatalokat is mindig elhozzuk magunkkal, hogy lássák, mi van itt. Istvántól megtudtuk azt is, hogy az erdélyi konyha egy kicsit más, érdekessége, hogy nagyon összetett, román, szász, sváb és török elemeket is tartalmaz. Egy kicsit talán fűszeresebb is, mint az átlag.

A NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sátra előtt is nagy volt a tolongás, a hivatal munkatársai visszatérők, már nyolcadszor aktív résztvevői a hatalmas böllérfesztiválnak. Az igazgatóság minden területéről vannak itt kollégák, akiknek nem ismeretlen a böllérmunka, hiszen korábban magunk is szerveztünk közös disznóvágásokat. Be van osztva, hogy ki, mit csinál, gördülékenyen megy a munka - mondta a hivatal humán igazgatási referense, Szele Adrienn.

Forrás: © Szendi Péter

Számos ismerősbe botlunk a tömegben, Sibinger Tamás és Kolman Norbert körmendiek, de soha ki nem hagyják a rendezvényt.

- Volt, hogy besegítettem, most már csak mint látogató és fogyasztó veszek részt. Finomak az ételek és az italok, sokfélét kóstoltunk. A disznóhúst nagyon szeretjük minden formában, ráadásul van finom bor meg pálinka, úgyhogy szenzációs minden. Örülünk, hogy egyre nagyobb a rendezvény, bízunk benne, hogy még sokáig eljöhetünk ide Győrvárra. Megnéztük a kollégákat is, a győrvári tűzoltókat, és találkoztunk vasvári munkatársakkal is, úgyhogy vannak ismerős arcok is, nem is kevesen - mondta Sibinger Tamás.