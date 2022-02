A filmnek Szombathelyen is lesz bemutatója, mert érinti a domonkos rendtörténeti szempontból kiemelt vasi helyszíneket: Vasvárt, ahol a legrégebbi domonkos kolostor van, Szombathelyt, ahol az első újkori rendház létrejött 1638-ban és Kőszeget, ahol a domonkos nővérek működtetni kezdték első rendházukat és iskolájukat.

A film védnökségét dr. Székely János megyés püspök vállalta, mert várja vissza a domonkosokat Szombathelyre, remélhetőleg részt vesz majd az itteni filmbemutatón – tudtuk meg dr. Zágorhidi Czigány Balázstól, aki múzeumigazgatóként vezeti a vasvári kolostorban létrehozott egyházi gyűjteményt is, amely az egész ország területéről gyűjti a magyar domonkosok múltjához kapcsolódó történeti emlékeket, dokumentumokat és műtárgyakat. A gyűjtött anyagot helyben, vagyis Vasváron dolgozzák fel.

A Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény ma már egy országosan ismert intézmény, gazdag könyvtári, levéltári és muzeális anyaggal rendelkezik. Tavaly, a domonkos rend kettős jubileumán – megemlékeztek a rendalapító halálának és a magyar rendtartomány alapításának 800. évfordulójáról – könyv is készült, amelyet dr. Zágorhidi Czigány Balázs írt, és ő állította össze a most bemutatott történelmi riportfilm szerkezetét is. Kőrösiné dr. Merkl Hildával, a Világi Domonkos Közösség elöljárójával dolgozott együtt, aki a film dramaturgja volt; a rendezője pedig Barlay Tamás, az MTVA vallási műsorainak szerkesztője.

A 2021. november 11-én a szombathelyi püspökvárban tartott ünnepség a domonkos emlékév zárórendezvénye volt, ahol szó esett a jubileumi könyvről, aminek később lesz majd önálló bemutatója is.