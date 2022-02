A házigazda Béri Balogh Ádám Táncegyüttes mellett ott volt a Körmendi Kastélyszínház Társulat és a Batthyány Lovas Bandérium, de eljöttek a szőcei rönkhúzók is. A talpalávalót a Sárarany zenekar húzta. Az idén Hegedá Lóránt és Brács Anna fogadott egymásnak örök hűséget a megjátszott, mókával fűszerezett esküvői ceremónián, amelyet ezúttal Körmend főterén tartottak.

A farsangi programon minden korosztály képviseltette magát, sőt sokan jelmezt is öltöttek: volt például medve, ápolónő, katona, kisegér, bohóc, kertész meg kisvirág, egy apró kutya szárnyas sárkánykutyává változott. A szervező civil közösségek nagy kedvvel osztogatták a násznépnek az aprósüteményt, a szalagos fánkot meg a csörögét. Persze volt pálinka is. Babakocsik is voltak a tömegben, és ahogy farsang idején szokás, nem mindegyikben toltak gyereket. Némelyiket étellel meg itallal rakták tele, éhség ellen és nagyfokú szomjúságra, merthogy a farsang a mulatságról és a bőségről szól.