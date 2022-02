Az Országgyűlés tavaly áprilisban fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely szerint a 25 év alatti fiataloknak nem kell befizetniük a 15 százalékos személyi jövedelemadót, hanem automatikusan megkapják azt az összeget is a fizetésükkel együtt. A kedvezmény a bruttó átlagkereset szintjéig, azaz 433 ezer 700 forintig érvényesíthető. Zsigó Róbert családokért felelős államtitkár a Magyarország kormánya közösségi oldalra feltöltött videóban úgy fogalmaz: a kormány elkötelezett abban, hogy a gyermeket nevelő családok támogatása mellett segítse a fiatalok életkezdését, a munkaerőpiarca történő kilépésüket, a saját otthonhoz jutást és a családalapítást.

Éppen ezeket a célokat – a lakásvásárlást és a családalapítást – emelte ki lapunknak Cseh Dóra is, aki a múlt hónapban ünnepelte 24. születésnapját, így még egy évig jár neki ez a fajta adókedvezmény. Azt mondja, nagy örömmel fogadta a kormány bejelentését, hiszen minden plusz jól jön számára. Körülbelül hatvanezer forinttal kap többet havonta, az összeg egy részét talán be is fekteti: mint azt érdeklődésünkre elmondta, már hónapok óta figyeli a különböző lehetőségeket, banki ajánlatokat.

Balogh Anna már a gimnáziumi, egyetemi évei alatt is dolgozott, tavaly augusztus óta pedig főállásban személyi asszisztens. – Nagyon örülök annak, hogy én sem maradok ki ebből a jó lehetőségből, hiszen mintegy hatvanezer forinttal viszek haza majd többet havonta, mint korábban. A fizetésem egy részét eddig is állampapírba és ETF-be (tőzsdén kereskedett alap) fektettem, ez így lesz ezután is – fogalmazott a fiatal lány, aki még azon is gondolkodik: az szja-mentességből befolyt pluszösszeg töredéket kriptovalutába teszi.

Balogh Anna nézegeti a megtakarítási lehetőségeket Forrás: Cseh Gábor

Még nem volt főállása Ángyánné Szekeres Benediktának, amikor először hallott a kormány bejelentéséről, de rögtön azt gondolta: neki is jól jönne ez a plusztámogatás. Azóta már junior projektvezetőként, mentorként dolgozik teljes munkaidőben az egyik iskolaszövetkezetnél, és jóval magasabb bért kap, mint tavaly ugyanezért a munkáért kapott volna. Érdeklődésünkre elmondta, az biztos, hogy a bevétele egy részét félreteszi, de annak formáját illetően még bizonytalan. A 25 éven aluliak szja-mentessége és a minimálbér emelkedése következtében a diákmunka is jóval kedvezőbbé vált az idén.

Rozmann Balázs, az egyik észak-dunántúli iskolaszövetkezet ügyfélkapcsolati referense úgy tapasztalja: a diákok és a cégek részéről is pozitív a fogadtatás. A munkáltatók annak ellenére emelték az órabéreket, hogy a 25 év alattiak egyébként is többet kapnak az szja-mentesség révén. A diákok átlagosan 35-40 órát dolgoznak, de van olyan is, aki havonta 150 órát vállal. Az óradíj idén 1150 forint lenne a minimálbér után, de ennél szinte mindenhol nagyobbak a kifizetések: az átlag órabér bruttó 1300-1500 forint között mozog, az informatikusoknál, CNC-programozóknál azonban nem ritka a 2000-2500 forintos órabér sem. Szám szerint ez azt jelenti: legalább 195 forinttal többet keresnek a fiatalok óránként, mint tavaly.

Rozmann Balázs azt mondja, januárban szó szerint megrohamozták az irodát az érdeklődők, láthatóan, érezhetően népszerűbbé vált a diákmunka. Ráadásul van is miből válogatniuk a fiataloknak, jelenleg mintegy negyvenféle állást kínálnak: a nagy cégek, vállalatok jellemzően ezzel a foglalkoztatási formával oldják meg az átmeneti munkaerőhiányt, amely a koronavírus-járvány időszakában bizony gyakori.

Ahogy a főállásban dolgozó munkavállalóknak, úgy a diákoknak sincs tennivalójuk, az szja-mentességből származó pluszjövedelmet a munkáltató automatikusan utalja. A támogatás egészen annak a hónapnak a végéig jár, amelyben az érintettek betöltik a 25. életévüket. A fiatalok szja-mentességére Magyarországon kívül csak Lengyelországban találunk példát. Továbbra is érvényesíthető az első házasok adókedvezménye, így ha a fiatalok 25 éves koruk előtt kötnek házasságot, azt 25 éves koruk után vehetik igénybe.