Zöldfa, majd Hungária

Ugyan az épület még ma is áll, ám teljesen más funkciót tölt be a Fő tér 15. szám alatt. A barokk épület eleinte a Zöldfa vendéglőnek, majd a Hungária szállónak adott helyet. 1865- ben innen indult útjára az első omnibusz, amely a vasútállomásig szállította az utasokat. 1892-ben vette fel a Hungária nevet, mely nemcsak szállóként, hanem kávéházként, majd büféként írta be magát az ide látogatók emlékezetébe. De nemcsak az átutazók, hanem a szombathelyiek körében is népszerű hely volt, mivel a pincehelyiségében fűthető tekepálya és szalonlövölde is működött a legnagyobb komforttal.

Városházi étterem

Az egykori Hungária épületével sarkosan átellenben ma a város első bérpalotájának épületét láthatjuk a Fő tér 16. szám alatt. Ám mielőtt felhúzták volna ezt a háromemeletes, a térnek sajátos jelleget adó bérházat, a helyén az egykori városháza és Városházi vendéglő állt. A vendéglő megnyitásáról a Vasmegyei Lapok adott hírt hirdetés formájában. Előbb a szállodát adták át 1884. július 27-én „Szálloda Szombathely városához” névvel. Marcsány Márton vendéglős augusztus elején aztán már azért kereste fel a lapot, hogy az éttermének átadásáról jelentessen meg hirdetést. Mivel a társaskocsik indulóhelye innen is csak egy kőhajításnyira volt, nem feledték el megemlíteni, hogy minden induló és érkező vonathoz tudnak „biztosítani” csatlakozást. Az utazóközönség minden kényelméhez berendezve nyitották meg a helyet az alábbi jeligével: jó étkeket és tiszta bort a vendégeknek!

Szarvas, majd később Sabaria

A főtér keleti részén Szarvas néven működött egy fogadó az 1800-as évek első felében. A földszint két borozót, három vendéglőt, három szobát és egy 300 akós pincét foglalt magában. Az emeleten egy táncterem, öt szoba, két biliárd szoba, három kávézóhelyiség állt a vendégek rendelkezésére. Az istállóépületét 36 lóra méretezték. 1873-ban új tulajdonosa lett Hainzmann János személyében, aki átalakíttatta. A már Sabaria néven jegyzett szálló elől omnibuszt járattak a pályaudvarhoz. A helyi közélet egyik színtere lett: báloknak, jótékonysági esteknek, hangversenyeknek adott helyszínt.

A XX. század elején Herczeg Ferenc, majd Schmall Gyula volt a bérlője. Ekkor bővítették ki a nagytermét, téli-nyári kertet is kapott. Az európai hírnévre szert tevő szálló sorsát csaknem két évtizedre előbb az 1944–1945. évi bombázások pecsételték meg, majd szovjet tiszti klubként használták. 1963-ban kapta vissza régi funkcióját, már Pannónia étterem néven. A hatvanas-hetvenes években többnyire presszók, kávéházak, cukrászdák nyíltak Szombathely főterén. (Mint például a Nefelejcs presszó a Hungária helyén.) A Pannónia mellett igencsak hiányzott egy másik ízlésesen kialakított modern vendéglátóhely a térről.

Vénusz

1979. április 4-én a Vas Népe arról adott hírt, hogy Vénusz néven gyorskiszolgáló ételbár nyílt az időközben Köztársaság térre átnevezett téren. A vendégek különböző grill- és roston sült ételek közül válogathattak, de találtak az étlapon süteményeket is. A 33 ülőhellyel rendelkező üzletben naponta három-négy százan ebédelhettek a gyors kiszolgálás eredményeként. A modern berendezések lehetővé tették, hogy perceken belül friss ételeket szolgáljanak fel a betérők számára. Az egykori ruházati boltból átalakított ételbár később étteremként ment tovább – az átmenő forgalom megszüntetését követően – a téren kialakított terasszal kibővítve.