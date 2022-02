Vép sikeresen pályázott tavaly nyáron a Belügyminisztérium pályázatán: a Szent Imre utcai járda több szakaszának felújítására 18,7 millió forint támogatást kapott a kormánytól, az összeghez 10 millió forint önerőt tett hozzá az önkormányzat. A járda 1,2 méter szélességű, térkő burkolatú lesz, a Kinizsi utcától a „hácskóig” tartó rész újul meg összesen 800 méteren – a vépiek a Deák és a Szent Imre utcákat összekötő gyalogutat nevezik így.

A műszaki paramétereken kívül Kovács Péter polgármester elmondta, több utca fut ki a hosszú járdaszakaszra: a Kinizsin kívül a Hunyadi, a Jókai, a Béke és az Alkotmány utca is. A gyalogosok sokat használt útvonala ez, ami régóta rossz állapotú volt és keskenyebb is, mint amit most kialakítanak. Néhány hete kezdett dolgozni a kivitelező, munkagépek vonultak a területre, felbontották a korábbi burkolatot, a térkőnek megfelelő kavicságyazattal, majd betonterítéssel látták el a hosszú szakaszt, azóta a térkőburkolat egy részét már le is rakták. Arról is gondoskodtak, hogy a gyalogosok közlekedhessenek a járdán, hiszen például a buszmegállóhoz el kell jutniuk.

A szerződés szerint a munkák elvégzésének határideje május 15., de lehet, hogy korábban végez a kivitelező. És ha már járdák: a polgármester arról is beszámolt, hogy az elmúlt években ráaszfaltozások történtek a Kossuth, a Petőfi és az Ady utcában is, ám szeretnék folytatni a városban a megkezdett felújításokat, így pályázatot adnak be újabbakra.

– Vépen az elmúlt időszakban jelentős beruházások történhettek és indulhatnak el – fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő, és a már befejeződött és folyamatban lévő beruházásokat is sorolta: – A Magyar falu programban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában újult meg a 8445-ös jelű Vép–Nemesbőd összekötő út 2,6 kilométeres szakasza. A Vép–Szombathely kerékpárútnak idén elkezdődik a kivitelezése. Ugyancsak a program és a Belügyminisztérium támogatása révén kormányzati forrás jutott Vépen a gyermekorvosi rendelő és a Szent Imre utcai járda felújítására. Elkészült a bölcsőde, amelyet nemsokára átadnak. Mindezek azt mutatják, hogy együtt építjük Vépet. A célunk az, hogy a következő években tovább tudjuk ezt folytatni.