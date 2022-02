Sokan azt gondolják, hogy a táppénz ideje alatt nem lehet felmondani. Ez azonban már évek óta nem így van, írja dr. Kocsis Ildikó ügyvéd. A korábbi – 2012. július 1-je előtt hatályban volt – Munka Törvénykönyve valóban nem engedte, hogy a munkáltató a táppénzen lévő munkavállalónak felmondjon. Ez azonban 2012-vel megváltozott. Ma már a munkavállaló keresőképtelensége alatt is jogszerű a felmondás, ám, mint mondja, ennek megvannak a maga szabályai. A felmondás a keresőképtelenség ideje alatt is közölhető. A munkáltató ezt jogszerűen megteheti (akár a munkahelyétől távollévő munkavállaló címére levélben elküldve a felmondást), de a felmondási idő csak később kezdődik. A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a keresőképtelenség megszűnését követően, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év elteltével kezdődik.

Makacs tévhitként említi azt is, hogy a felmondás indoklása mindig kötelező. Ez nem így van, persze nem mindegy, hogy melyik oldal, mikor és hogyan mondja fel a munkaviszonyt. Példákat is említ, amikor nem kell a felmondást indokolni. A határozatlan idejű munkaviszony felmondását a munkavállalónak nem kell megindokolnia. Arra azonban fontos figyelni, hogy ez a felmondásra igaz. Az azonnali hatályú felmondást, ha erre nem a próbaidő alatt kerül sor, már a munkavállalónak is indokolnia kell. A próbaidő alatt egyik félnek sem kell indokolnia, hogy miért nem kívánja a munkaviszonyt fenntartani. A vezető állású munkavállaló esetén nem kötelező a felmondás indoklása.

A harmadik felmondási tévhit, hogy bármikor visszavonható a felmondás. Mint írja, bizony előfordul, hogy akár a munkáltató, akár a munkavállaló visszavonná a felmondást. A felmondás azonban fő szabály szerint nem vonható vissza. Ennek az az oka, hogy a felmondás egyoldalú nyilatkozat. A másik fél hozzájárulása, elfogadása, beleegyezése nem szükséges hozzá. Fontos azonban, hogy a másik felet megfelelően kell értesíteni. Ha a felmondást a másik fél már megkapta, akkor az fő szabály szerint egyoldalúan már nem vonható vissza. Ha utóbb mégis meggondolná magát a felmondást közlő fél, akkor ehhez már a másik fél hozzájárulása is kell.

Van kivétel is a visszavonási tilalommal kapcsolatban. A munkáltató írásban visszavonhatja a felmondást, ha a munkavállaló a felmondást követően tájékoztatja a munkáltatót a felmondási védelmet jelentő várandósságáról, vagy emberi reprodukciós eljárásban való részvételéről. A visszavonás a tájékoztatástól számított 15 napon belül történhet. A várandósság és az emberi reprodukciós eljárásban történő részvétel akkor jelentenek felmondási tilalmat, ha erről a munkavállaló tájékoztatta a munkáltatót. Előfordulhat azonban, hogy maga a munkavállaló is csak a felmondást követően szerez tudomást például a várandósságáról. Ezért is szükséges annak biztosítása, hogy a felmondási tilalomba ütköző, vagyis jogellenes felmondást korrigálni tudja a munkáltató, a felmondást vissza tudja vonni. Egyébként a felmondás a közlés után már csak a munkavállaló hozzájárulásával lenne visszavonható vagy módosítható.