A pandémia és a megbetegedések miatt teljes létszámban szinte sosem tudtak dolgozni az elmúlt időszakban, emiatt előfordultak a munkákban csúszások, azonban ennek ellenére a feladatellátás folyamatosan biztosított volt. Sövegjártó Zoltánt, a Körmendi Városgondnokság vezetőjét kértük összegzésre, akivel a jelenlegi aktualitásokat is sorra vettük.

Az utak, járdák felújítása kapcsán többet is nevesített: a közelmúltban a Mátyás király utcában, az Arany János és a Bercsényi között a járda szakaszosan megújult, a Vasútmellék utcát szakaszosan kátyúzni kellett, a Nyírfa utcában is volt egy komoly munka: lesüllyedt az ároknyomvonal, annak a helyreállítása is megtörtént. – A Prímás utcában még jópár évvel ezelőtt a kialakított, mart aszfaltos burkolatot javítottuk, a Legény utcában is sávos helyreállítás történt a veszélyes helyek megszüntetésére – sorolta tovább a városgondokság vezetője az elvégzett feladatokat. Nagyobb felületi karbantartás a Képúti Liget, illetve a Meggyfa utcában volt, ott az altalajt is ki kellett cserélni.

A legnagyobb volumenű munka pedig Nádalján a Malom utcában történt, az teljesen megújult, és egy szilárd burkolatú, új padkával ellátott felület készült. Jelenleg még tart a hóügyelet, de már készülnek a tavaszra is, a fametszések megkezdődtek: egyelőre a város külső területein dolgoztak az északi városrészben, Horvátnádalján, valamint a kórház és a vasút közötti területen. Most következik majd a Rákóczi utca mellett, a butik sorok előtti fasor, illetve a három csatlakozó úton – a Kossuth, Deák és Mátyás király utcában – lévő fák metszése.

A parkosítás is kezdődik hamarosan, a növényeket már megrendelték. Tavaly egyébként a szokásosnál nagyobb növényállományt cseréltek le, illetve új ágyásokat alakítottak ki, új területeket parkosítottak – tudtuk meg Sövegjártó Zoltántól, aki azt is elmondta, emellett negyvenkét facsemetét is elültettek a város különböző pontjain.